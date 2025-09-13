به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محی‌الدین طاهری در مراسم جشن میلاد نبی مکرم اسلام(ص)، که با حضور بخشی از خدام حرم مطهر حضرت سید علاءالدین حسین(ع) در سالن عترت اداره کل اوقاف فارس برگزار شد، با اشاره به آیه ۳۳ سوره توبه «هُوَ الَّذی أَرسَلَ رَسولَهُ بِالهُدیٰ وَدینِ الحَقِّ لِیُظهِرَهُ عَلَی الدّینِ کُلِّهِ وَلَو کَرِهَ المُشرِکونَ»، به تبیین مفهوم ظهور اسلام بر همه ادیان پرداخت و اظهار کرد: برداشتی که از این آیه می‌کنیم، به‌طور طبیعی به ظهور امام زمان(عج) مربوط می‌شود؛ چرا که تحقق کامل این وعده الهی در دوران ظهور رقم خواهد خورد.

تولیت حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین حسین(ع) با طرح این پرسش که آیا ظهور اسلام بر همه عالم به‌سادگی رخ خواهد داد و آیا همه ادیان الهی تحت پوشش اسلام قرار خواهند گرفت، به بررسی روند رشد جمعیت مسلمانان در دهه‌های اخیر پرداخت و گفت: با نگاهی به آمار مسلمانان در دهه های گذشته، درمی‌یابیم که جمعیت مسلمانان جهان از حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون نفر به بیش از ۲ میلیارد نفر رسیده و اکنون حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به بخشی از نامه ۴۵ نهج البلاغه به عثمان بن حنیف از شکنندگی درختان شهری در برابر باد های تند نسبت به درختان بیابانی، این مثال را به وضعیت اسلام در جهان تشبیه کرد و افزود: در بیابان‌ها بادهای سهمگین‌تری می‌وزد، اما درختان آنجا مقاوم‌ترند؛ در حالی که درختان شهری با وجود دسترسی به آب، شکننده‌تر هستند. این مثال نشان می‌دهد که جمعیت مسلمانان در گذشته بسیار کمتر بوده، اما امروز با ایستادگی و مقاومت، اسلام به جایگاهی رسیده که بیش از یک‌چهارم جمعیت جهان را شامل می‌شود. این رشد به‌راحتی حاصل نشده و امروز حتی در کشورهای اروپایی، آمار پیوستن به اسلام به‌صورت ساعتی گزارش می‌شود.

مسئول مدرسه علمیه محمودیه شیراز در ادامه به وضعیت رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: هیچ‌کس تصور نمی‌کرد روزی اسرائیل دچار خفت و خاری شود. برخی کشورها از این رژیم واهمه داشتند و حتی در برخی نقاط، زمین‌ها و خانه‌ها به نام یهودیان ثبت شده بود. در گذشته، بسیاری از کشورهای همسایه جرأت مخالفت با اسرائیل را نداشتند، اما امروز شاهد تظاهرات گسترده علیه این رژیم در کشورهای مختلف هستیم.

دبیر جامعه روحانیت شیراز با بیان اینکه رنج‌ها و سختی‌ها منجر به پیروزی‌های پی‌درپی شده، اظهار داشت: دنیا آرام‌آرام از اسرائیل فاصله می‌گیرد و این عظمت را مسلمانان رقم زده‌اند. مدیریت این حرکت بر عهده کشور ایران است؛ امام راحل در رأس این جریان قرار داشت و امروز نیز امام خامنه‌ای آن را هدایت می‌کند.

وی همچنین به حمله تروریستی رژیم صهیونیستی علیه سران حماس در قطر اشاره کرد و یادآور شد: قطر دارای بهترین سامانه‌های دفاعی است که توانایی مقابله با جنگنده‌های F-35 را دارد، اما در این حمله حتی یک موشک شلیک نشد و نخواهد شد؛ چرا که اپراتورهای این سامانه‌ها خود آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها هستند. این ادعاها صرفاً شعار است. در مقابل، ملت ایران با اتحاد و همدلی علیه رژیم صهیونیستی به پا خواسته‌اند و در دو روز پایانی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، از برخی موشک‌های اصلی خود استفاده کردند که موجب شد چند کشور واسطه آتش‌بس شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری شیرازی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اتحاد مقدس، گفت: اتحاد میان ملت و دولت، از رئیس‌جمهور تا پایین‌ترین مسئول، در دفاع از اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته و کشور ایران در برابر همه فشارها ایستادگی کرده است.

وی با تأکید بر اینکه رژیم صهیونیستی توان نابودی مقاومت را ندارد، هشدار داد: ما با افتخار از همه کشورهایی که در برابر رژیم کودک‌کش اسرائیل ایستادگی می‌کنند، حمایت می‌کنیم.

