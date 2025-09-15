به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا محمودی در آیین آغاز سال تحصیلی حوزه علمیه فارس که در حرم مطهر سیدعلاالدین حسین(ع) برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای تاریخی و علمی این مجموعه، از تلاشهای گسترده برای احیای میراث علمی و معنوی سلف صالح خبر داد.
وی با اشاره به بیانیه مقام معظم رهبری در صدمین سالگرد بازتأسیس حوزه علمیه قم، این سند را نقطه عطفی در مسیر تحول حوزههای علمیه دانست و افزود: این بیانیه، روح تازهای به کالبد حوزه دمید و افق روشنی را برای دهههای آینده این نهاد زنده و بالنده ترسیم کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محمودی تقویت وحدت را مهمترین محور تبلیغی در استان عنوان کرد و اظهار داشت: وحدت، یکی از ارکان اساسی در فرآیند جامعهپردازی است و حوزه علمیه فارس با برنامهریزی مستمر، در جهت تحکیم این اصل بنیادین تلاش میکند.
مدیر حوزه علمیه فارس با اشاره به ظرفیت تبلیغی استان، گفت: در حال حاضر، هزار و ۷۶۵ مبلغ فعال در استان داریم که این تعداد، بیشترین آمار مبلغ در سطح کشور محسوب میشود. این مبلغین در قالب طرحهای مختلفی همچون امین، هجرت، بیانات و دیگر برنامههای تبلیغی فعالیت میکنند.
وی در ادامه به برنامههای آموزشی حوزه اشاره کرد و افزود: برگزاری دورههای بدو خدمت و ضمن خدمت برای مبلغین در دستور کار قرار دارد تا آنان به مهارتهای آموزشی و تبلیغی روز مجهز شوند و بتوانند نقش مؤثری در ارتقای سطح فرهنگی و دینی جامعه ایفا کنند.
