به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، آیت‌الله لطف‌الله دژکام در مراسم افتتاحیه حوزه‌های علمیه فارس که در حرم مطهر سیدعلاالدین حسین(ع) برگزار شد، با تأکید بر نقش هدایت‌گر علما و روحانیون در جامعه، اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه نیازمند بصیرت و راهبری معنوی است و حوزه‌های علمیه باید مسیر سعادت مردم را روشن سازند.

وی با اشاره به جایگاه علمی و معنوی خاندان آیت‌الله شب‌زنده‌دار، افزود: بیت شریف ایشان نزدیک به هشت دهه منشأ تعلیم، تهذیب و نورافشانی در استان فارس بوده و افتخاری بزرگ برای این دیار محسوب می‌شود.

آیت‌الله دژکام ادامه داد: آیت‌الله شب‌زنده‌دار با ادامه مسیر علمی و معنوی پدر بزرگوارشان، نعمتی ارزشمند برای استان فارس هستند و حضور ایشان در این مراسم، نماد تداوم این میراث گران‌سنگ است.

وی همچنین با اشاره به پیشینه علمی شهر شیراز، خاطرنشان کرد: این شهر به خاندان‌های علمی و معنوی همچون بیت شب‌زنده‌دار، دین بزرگی دارد، شیراز محل تحصیل والد بزرگوار بنده نیز بوده و امیدواریم بتوانیم در آینده، بیش از پیش از ظرفیت‌های علمی و معنوی این بزرگان برای تعالی حوزه و جامعه بهره‌مند شویم.

..............................

پایان پیام/