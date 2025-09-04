به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیر رویداد رسانه‌ای نحن ابناء الحسین(ع) در آیین اختتامیه دومین دوره این رویداد که در مجتمع یاوران حضرت مهدی(عج) در حال برگزاری است، گفت: محفل و مجلسی که تشکیل شده به بهانه اختتامیه دومین دوره رسانه ای نحن ابناء الحسین است.

حمید اصغری اضافه کرد: امسال دومین دوره این رویداد را پشت سر گذاشتیم، سال گذشته این رویداد از 6 کشور پذیرای آثار هنرمندان و عکاسان و فعالان اربعین بودیم و حدود 700 اثر به دست ما رسید اما امسال در دومین دوره این رویداد، دو هزار و پانصد اثر از 9 کشور جهان، پذیرای آثار بودیم که رشد سه و نیم برابری آثار و تنوع کشورها را داشتیم. بعد از ایران بیشتر آثار از کشور عراق بود.

وی همچنین گفت: بعد از پایان مهلت رویداد هزار اثر دیگر هم به دست ما رسید ولی دیگر ما مهلت ثبت و ضبط این آثار را به دلیل پایان مهلت نداشتیم و این نشان‌دهنده توجه عکاسان و هنرمندان به رویداد بود.

اصغری در پایان تصریح کرد: از امروز سومین رویداد رسانه ای نحن ابناءالحسین استارت زده می شود و به موقع فراخوان آن اعلام می شود و دبیرخانه کار خود را در این خصوص انجام می دهد.

...............

پایان پیام/ ۱۶۷