تضاد بین سنت و مدرنیته چالش جوامع امروز

خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) - ابنا: امروزه یکی از چالشهای مطرح فرهنگی جامعه ما ، چالش بین سنت و مدرنیته است ، که وجودش آثار و گاهاً آسیبهای مختلفی به همراه دارد.
تضاد بین سنت و مدرنیته:
در جامعه ایران، مانند بسیاری از جوامع دیگر، یک کشمکش مداوم بین حفظ ارزشهای سنتی و فرهنگی از یک سو و پذیرش تغییرات و نوآوریهای مدرن از سوی دیگر وجود دارد. این تضاد در زمینههایی مانند سبک زندگی، آموزش، روابط اجتماعی، و حتی سیاست خود را نشان می دهد.
سنت:
ارجاع به ارزشها، و روشهای زندگی که از نسلهای گذشته به ارث رسیده و معمولاً با هویت فرهنگی و مذهبی جامعه مرتبط است. در ایران، سنتها و ارزشهای اسلامی-ایرانی نقش مهمی در شکلدهی به هویت فرهنگی جامعه داشتهاند.
مدرنیته:
اشاره به تغییرات و نوآوریهایی دارد که با پیشرفت فناوری، جهانیسازی، و تغییرات اجتماعی همراه هستند. این تغییرات در زمینههای مختلفی مانند سبک زندگی، آموزش، و اقتصاد خود را نشان می دهند.
آسیبهای تضاد بین سنت و مدرنیته:
۱. شکاف نسلی:
یکی از اصلیترین آسیبهای این تضاد، ایجاد شکاف بین نسلها است. نسل جوان که بیشتر تحت تأثیر پدیده های مدرن و جهانی هستند، با نسل قدیمیتر که به ارزشهای سنتی پایبند است، در تضاد قرار می گیرند. این شکاف گاهی باعث ایجاد تنشها و درگیریهای اجتماعی می شود.
۲. بحران هویت:
افراد، به ویژه جوانان، ممکن است در یافتن جایگاه خود در جامعه با بحران هویت مواجه شوند. آنها بین ارزشهای سنتی و مدرن برسر دو راهی قرار می گیرند و ممکن است نتوانند هویت فرهنگی واضحی برای خود تعریف کنند.
۳. از دست رفتن ارزشهای سنتی:
پذیرش بیرویه فرهنگ مدرن میتواند باعث از دست رفتن ارزشهای سنتی و فرهنگی شود. این مسئله در دراز مدت به ضعف هویت فرهنگی و ملی منجرمی شود و جامعه را در برابر تأثیرات منفی جهانیسازی آسیبپذیر می کند.
۴. تضاد در سیستم آموزش:
سیستم آموزش ایران تا حدودی تحت تأثیر این تضاد قرار دارد. از یک سو، نیاز به آموزش مدرن و مهارتهای فنی احساس میشود، و از سوی دیگر، حفظ ارزشهای سنتی و مذهبی در آموزش اهمیت دارد. این تضاد در ایجاد چالشهایی در طراحی برنامههای درسی و روشهای آموزش موثر بوده است.
۵. تأثیر بر روابط اجتماعی:
تضاد بین سنت و مدرنیته بر روابط اجتماعی نیز تأثیر گذارد است. به عنوان مثال، تغییرات در نقشهای جنسیتی و روابط خانوادگی میتواند باعث ایجاد تنشهایی بین افراد با ارزشهای مختلف شود.
۶. چالشهای سیاسی:
همچنین ممکن است به عرصه سیاست کشیده شود. برخی از گروهها به حفظ ارزشهای سنتی و مقاومت در برابر تغییرات مدرن تأکید می کنند، در حالی که دیگران به دنبال پذیرش تغییرات مدرن و تغییرات سیاسی هستند.در اینجا راهکار پیروی از فرامین دین مبین اسلام در مقوله سیاست و استفاده از سیره ائمه گزینه مناسبی برای حل و فصل اختلافات است.
برای کاهش آسیبهای این تضاد، نیاز به یک رویکرد متوازن و جامع است که بتواند بین حفظ ارزشهای سنتی و پذیرش تغییرات مدرن تعادل برقرار کند. این رویکرد باید بر اساس درک عمیق از نیازهای جامعه و احترام به هویت فرهنگی و مذهبی ایران باشد.
نظر شما