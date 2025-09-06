به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ نشست مدیران استانی حوزه‌های علمیه خواهران صبح امروز شنبه (۱۵ شهریورماه) با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین فاضل، مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران و معاونین ستادی در این مرکز آغاز به کار کرد. این نشست دو روزه با هدف هم‌فکری، تبادل تجربیات، ارزیابی عملکرد گذشته و تدوین برنامه‌های راهبردی برای ارتقاء کیفی و کمی نظام آموزشی و تربیتی حوزه‌ها برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار ابنا ، حجت‌الاسلام والمسلمین فاضل در ابتدای سخنان خود، ضمن تبریک ایام مبارک میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، آفرینش رسول اکرم (ص) را بزرگترین حادثه خلقت و نقطه اوج کارگاه آفرینش الهی دانست. ایشان به دوران جاهلیت مکه، که سرزمینی آکنده از جهل، شرک و خرافات بود، اشاره کرد و بیان داشت که پیامبر (ص) در چنین محیطی متولد شد و هرگز بت نپرستید و موحد محض بود.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران، با تاکید بر سیره و اخلاق پیامبر (ص)، ایشان را "اسوه حسنه" و الگویی بی‌نظیر برای تمامی انسان‌ها، به‌ویژه مسئولان و راهبران دینی معرفی کرد. وی گفت: "پیامبر (ص) در اخلاق فردی و حکومت‌داری تندروی نداشت، به عهد خود وفادار بود، راستگو و صادق بود و به خدمت به بندگان خدا اهتمام داشت. در این آشفته‌بازار امروزی، ما بیش از پیش نیازمند رجوع به اخلاق پیغمبر هستیم".

حجت‌الاسلام والمسلمین فاضل در بخش دیگری از سخنان خود، به سیره امام صادق (ع) در حکمرانی اشاره کرد و با استناد به روایتی از کتاب کافی، بر لزوم مدیریت شبانه‌روزی و مجاهدانه مسئولان تاکید کرد. ایشان فرمود: "اگر ما در حکومت بودیم، چیزی جز سیاست‌اللیل و سیاحه‌النهار نداشتیم؛ یعنی برنامه‌ریزی در شب و ارزیابی و نظارت در روز. مسئولیت‌پذیری در مکتب امام صادق (ع) یعنی تمام‌وقت بودن و پرهیز از زندگی اشرافی و تجملی". وی افزود که مسئولیت، یک ابتلا و امتحان الهی است.

مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، با نقل نامه‌ای از نجاشی به امام صادق (ع) و پاسخ امام (ع)، اصول اخلاقی مهمی را برای مدیران برشمرد. ایشان فرمود: "آنچه موجب خوشحالی امام می‌شود، رفع گرفتاری از مردم مظلوم، دستگیری از ضعیفان و دور کردن شر مخالفان از بندگان خداست. اما کمترین چیزی که موجب ناراحتی امام می‌شود و انسان را از استشمام بوی بهشت محروم می‌کند، رفتار نامناسب با یکی از اولیای آل محمد (ص) است.". ایشان از مدیران و کادر مدارس خواست تا با اخلاق خوش پیامبر (ص) با طلاب برخورد کنند و از هرگونه تندی و بی‌ادبی پرهیز نمایند.

حجت‌الاسلام والمسلمین فاضل در ادامه به ظرفیت‌های بالای فقه اسلامی اشاره کرد و دیدگاهی را که "با فقه امروز نمی‌شود کار را پیش برد" به شدت نقد کرد و افزود: "فقه ظرفیت بسیار بالایی برای حکمرانی دارد و فقیه کسی است که می‌تواند یک مملکت غیر اسلامی را نیز اداره کند. ما نباید از علوم اساسی حوزوی نظیر فقه، اصول، تفسیر، کلام، فلسفه و عرفان غفلت کنیم".

ایشان با تاکید بر اینکه نهاد حوزه یک نهاد "تعلیم و تربیت" است و "تربیت مقدم بر تعلیم است"، خواستار مشحون بودن مدارس حوزوی به عطر معنویت، اخلاق و خداپرستی شد. وی موفقیت‌های حوزه‌های علمیه خواهران، از جمله حضور فعال طلاب در طرح امین و خدمات جهادی آنان در ایام اربعین را مایه مباهات دانست.

مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به نقشه‌ها و تلاش‌های حساب‌شده دشمن برای تخریب روحانیت و منحرف کردن جامعه از اصول، تاکید کرد: "دشمن در پی آن است که ما را به امور مهم مشغول کند تا از امور اهم غفلت ورزیم". ایشان در پایان سخنان خود، ضمن حمایت و هدایت از دولت، از مسئولان خواست تا اولویت‌های مردم، به‌ویژه مسائل معیشتی را مورد توجه قرار دهند و از پرداختن به اموری که دردی از مردم دوا نمی‌کند، پرهیز نمایند.

حجت‌الاسلام والمسلمین فاضل ابراز امیدواری کرد که این نشست، گامی بلند در جهت شکوفایی حوزه‌های علمیه باشد و مدیران با الهام از تعالیم پیامبر (ص) و امام صادق (ع)، با عزمی راسخ‌تر به خدمت‌رسانی در سال تحصیلی جدید بپردازند.

