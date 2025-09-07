به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام و المسلمین سلمان بهجتی اردکانی، پژوهشگر حوزه علمیه، در آیین رونمایی از «دانشنامه محیط زیست» که در قم برگزار شد، با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقه امامیه برای مواجهه با چالش‌های نوین محیط زیستی، به معرفی کتاب خود با عنوان «تقویم سبز» پرداخت. وی هدف از این اثر را تبیین و ترویج فرهنگ پاسداری از محیط زیست بر اساس آموزه‌های اصیل دینی و با الهام از ۵۲ مناسبت ملی و جهانی محیط زیست عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار ابنا، حجت‌الاسلام و المسلمین بهجتی اردکانی در سخنان خود، ضمن تشکر از دست‌اندرکاران و مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست استان قم، از «دو دهه تلاش» حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر برجی و همکارانشان از جمله آیت‌الله مبلغی در زمینه تدریس فقه و حقوق محیط زیست در حوزه علمیه قدردانی کرد. وی افزود که خود نیز به عنوان یکی از شاگردان این اساتید، سه چهار سال پیش کتابی تحت عنوان «ضمان آلودگی هوا از منظر فقه امامیه» تألیف کرده است که توسط مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) به چاپ رسید.

این پژوهشگر حوزوی به تأثیرگذاری کتاب خود اشاره کرد و اظهار داشت که این اثر صرفاً برای قرار گرفتن در قفسه کتابخانه‌ها نوشته نشده، بلکه چندین نشست علمی و کرسی آزاداندیشی شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس آن برگزار شده است. همچنین، یک گزارش سیاستی از سوی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برای اصلاح قانون هوای پاک تدوین و مورد قبول کمیسیون مرتبط مجلس قرار گرفت که نشان‌دهنده اثرگذاری فقه در حکمرانی و مدیریت عرصه محیط زیست کشور است.

حجت‌الاسلام بهجتی اردکانی با تأکید بر اینکه «باید زمان ناشی از ترک فعل در عرصه محیط زیست را تدوین کنیم»، به معرفی اثر جدید خود با عنوان «تقویم سبز» پرداخت. وی توضیح داد که این تقویم با هدف آموزش و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست در عرصه عمومی تدوین شده و ۵۲ مناسبت ملی و جهانی محیط زیست را در بر می‌گیرد.

مؤلف «تقویم سبز» با اشاره به ویژگی‌های این اثر، آن را برگرفته از «منابع اصیل اسلامی اعم از احادیث و قرآن کریم» و همچنین «دانشنامه اسلامی کشاورزی و منابع طبیعی» (تحت مدیریت حجت‌الاسلام دکتر برجی) دانست. وی تأکید کرد که مباحث دینی در این کتاب به صورت مستند و مستدل ارائه شده‌اند.

حجت‌الاسلام بهجتی اردکانی با ابراز امیدواری به اینکه «تقویم سبز» صرفاً زینت‌بخش کتابخانه‌ها نباشد، آمادگی خود را برای برگزاری کارگاه‌هایی در «همه ادارات و اداره کل‌های سراسر کشور» اعلام کرد تا این مفاهیم هم برای روحانیون و هم برای غیرروحانیون تبیین شود. وی به استقبال خوب از این کتاب اشاره کرد و از درخواست «۱۰۰ نسخه» از سوی اداره کل کرمان برای کارگاه روحانیون و خرید «۲۰ نسخه شخصی» توسط مسئول آموزش آن اداره سخن گفت.

در پایان، وی از اهتمام ویژه مسئولان حوزه علمیه و سازمان محیط زیست که به «امر دین در عرصه محیط زیست» توجه خاصی دارند، قدردانی کرد. حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عباسی نیز در همین نشست، از بهجتی به دلیل سامان دادن به این کتاب تقویم سبز که "مایه افتخار حوزه است" ابراز خرسندی کرد.

