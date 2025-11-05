  1. صفحه اصلی
عکس خبری | مراسم شهادت حضرت زهرا(س) در مسجد امام حسین(ع) منطقه آغ‌تهله گرجستان

۱۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۸
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در مسجد امام حسین(ع) با حضور جمعی از شیعیان و محبان اهل‌بیت(ع) در منطقه آغ‌تهله گرجستان برگزار شد.

