https://fa.abna24.com/xjRzx۱۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۸ کد مطلب 1746875 اخبار جهان اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره صفحه اصلی اخبار جهان اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره عکس خبری | مراسم شهادت حضرت زهرا(س) در مسجد امام حسین(ع) منطقه آغتهله گرجستان ۱۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۸ کد مطلب: 1746875 به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در مسجد امام حسین(ع) با حضور جمعی از شیعیان و محبان اهلبیت(ع) در منطقه آغتهله گرجستان برگزار شد. .................. پایان پیام برچسبها ایام فاطمیه شیعیان گرجستان شهادت حضرت زهرا(س) اخبار مرتبط مراسم بزرگداشت میلاد پیامبر اسلام(ص) در تفلیس برگزار شد ویدیو | نماهنگ ترکی «حصیر»؛ پل فرهنگی ایران و قفقاز در موسم اربعین اولین پیشنشست همایش بینالمللی تبلیغ نوین دین در گرجستان برگزار شد آیتالله رمضانی: عاشورا ریشه عزت ملی و اقتدار جهانی ایران اسلامی است
نظر شما