به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در مسجد امام حسین(ع) با حضور جمعی از شیعیان و محبان اهل‌بیت(ع) در منطقه آغ‌تهله گرجستان برگزار شد.