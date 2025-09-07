مراسم بزرگداشت میلاد پیامبر اسلام(ص) در تفلیس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اسلام حضرت محمد (ص)، مراسمی باشکوه در شهر تفلیس، پایتخت گرجستان، برگزار شد. این برنامه به ابتکار اداره مسلمانان سراسر گرجستان و با حضور جمعی از علمای دینی، شخصیت‌های اجتماعی و دیپلمات‌های خارجی برپا شد.

مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم توسط قاری حاجی راحید کریم‌اف آغاز شد. سپس شخصیت‌های دینی و مسئولان از جمله شیخ اداره مسلمانان گرجستان حاجی فائق نبی‌اف، مفتیان شرق و غرب گرجستان، نماینده سازمان دولتی امور دینی گرجستان، حجت الاسلام دکتر سید مصطفی حسینی نیشابوری رئیس مرکز قرآن از جمهوری اسلامی ایران و محمود گل رایزن دینی سفارت ترکیه در تفلیس به ایراد سخن پرداختند.

در بخشی از این همایش، دکتر حسینی نیشابوری در سخنانی به مهم‌ترین اقدامات و رسالت‌های پیامبر اسلام (ص) اشاره کرد و آنها را چنین برشمرد:

۱. پیوند دادن اقوام و ادیان گوناگون حول محور حقیقت و معنویت

۲. استحکام روابط اخلاقی و ایمانی میان انسان‌ها

۳. ارتقای خرد و اندیشه بشری

۴. استمرار مسیر عدالت‌جویی و اخلاق‌مداری

۵. تداوم آموزه‌هایی همچون محبت و شفقت حتی نسبت به مشرکان

6. تعهد انسان به موجودات دیگر

7. امتداد معنویت از حضرت آدم تا حضرت عیسی (ع) تا انتها.

سخنرانان دیگر نیز ضمن تبریک میلاد پیامبر اسلام (ص)، به ابعاد شخصیتی ایشان، ویژگی‌های اخلاقی و اصول بنیادین دین اسلام پرداختند. همچنین در پایان، برای میهمانان خارجی خلاصه‌ای از مطالب مطرح‌شده به زبان انگلیسی ارائه شد.

این مراسم که در چارچوب «هفته وحدت» برگزار شد، با اجرای مولودنامه و سرودهای مذهبی در وصف پیامبر اسلام (ص) توسط مداح اهل‌بیت سعید حسن همراه بود.

شایان ذکر است به طور ویژه برای این همایش، سازه ای متشکل از ۱۵ هزار شاخه گل به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) طراحی و رونمایی شد.

