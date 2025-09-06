نظام اسلامی، پیروزِ عرصهِ جبهه گفتمانی و جنگ ترکیبی/ اهمیت ظرفیتِ تمدنی اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین «حسینی کوهساری» معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه در نشست «اربعین و آینده تمدنی امت اسلامی»، پرداختن به موضوعات تمدنی را از ضرورت های امروز ایران و انقلاب اسلامی و دنیای اسلام برشمرد و بیان داشت: جامعیت اسلام و قرآن و وجود آموزه‌های تمدنی در دین، سابقه تمدنی و تجارب ارزنده تاریخی ایران قبل و بعد از اسلام، درگیری تمدنی غرب با دیگر کشورها از جمله دنیای اسلام و تحولات معاصر تمدنی و پیچ تاریخی کنونی؛ از جمله این ضرورت‌ها است.

وی جنگ ۱۲ روزه را از مقاطع مهم تاریخ‌ساز و نقاط تحولی تمدنی معرفی کرد و آن را در تاریخ انقلاب و ایران و بلکه تاریخ معاصر بسیار تعیین‌کننده دانست و بیان کرد: بعد از جنگ جهانی اول و دوم و گذر دنیا از دنیای دو قطبی و تک قطبی و قرارگرفتن در دنیای چند قطبی، نظام اسلامی تنها قدرت نوظهوری است که توانسته در دو عرصه جبهه گفتمانی و جبهه جنگ ترکیبی به شکل مستقیم و رو در رو با تمدن غرب و آمریکا و اسراییل درگیر شده و پیروز میدان باشد.

حجت‌الاسلام حسینی کوهساری با بیان عناصر نرم‌افزارانه و سخت‌افزارانه تمدن، اربعین حسینی را دارای نمادها و ظرفیت‌های تمدنی در هر دو بعد تمدنی دانست.

معاون بین‌الملل حوزه در ابعاد نرم‌افزارانه اربعین، به فلسفه و عمق معرفتی زیارت اربعین، نظام آرمانی و اهداف مهدوی، نظام اخلاقی انگیزشی و نظام الهی معنوی اربعین اشاره کرد و در تبیین ابعاد سخت‌افزارانه اربعین؛ عناصری چون جمعیت، اقتصاد، امنیت، رسانه، هنر، سیاست، علم و فناوری و فرهنگ و قانون را حائز اهمیت دانست.

وی پشتوانه و زیرساخت فلسفه و منطق اربعین را اسلامِ ناب مبتنی بر معارف عمیق قرآن و اهل‌بیت علیهم‌السلام با شاخصه‌های اسلام عقلانی، عمیق و منطقی؛ اسلام جامع، تمدنی و اجتماعی و همچنین اسلام سیاسی و ولایت مدار دانست.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسینی کوهساری، برای ارتقای شاخصه‌های اربعین‌ِ تمدن‌ساز به راهبرد تبدیل شدن اربعین به محور وحدت و انسجام در عرصه‌های مختلف از قبیل وحدت میان ایران و عراق و همه ملت‌های اسلامی، وحدت حوزه قم و نجف و حوزه‌های علمیه و مجامع اسلامی دنیای اسلام، وحدت شیعه و سنی و همه مذاهب اسلامی، وحدت میان نخبگان و اساتید دنیای اسلام، وحدت میان تجار و صاحبان سرمایه، وحدت اصحاب رسانه و هنرمندان؛ و همچنین وحدت سیاست‌مداران اشاره کرد.

