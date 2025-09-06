دومین محموله کمک‌های امدادی جمهوری اسلامی ایران برای زلزله‌زدگان شرق افغانستان شامل ۵۰ تن مواد غذایی، بهداشتی و پتو با حضور سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل و مقامات مسئول افغانستان در فرودگاه کابل تحویل گردید.

این محموله شامل ۱۰ هزار تخته پتو، ۳۷ تن مواد غذایی و ۸ تن بسته های بهداشتی می باشد.

« علیرضا بیکدلی» سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در مراسم تحویل این محموله گفت: در کنار مردم افغانستان هستیم. در سه مرحله کمک به زلزله زدگان شرق افغانستان به ترتیب ۸۰، ۵۰ و ۶۷ تن چادر، پتو، وسایل بهداشتی و مواد غذایی ارسال شده است.

سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در مراسم تحویل مرحله دوم کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به زلزله زدگان شرق افعانستان از پیگیری و همدلی سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در کمک رسانی به زلزله زدگان افغانستان قدر دانی کرد.