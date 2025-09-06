  1. صفحه اصلی
دومین محموله کمک‌های امدادی ایران به افغانستان تحویل شد/ بیکدلی: در کنار مردم افغانستان هستیم

۱۵ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۱
دومین محموله کمک‌های امدادی ایران به زلزله‌زدگان شرق افغانستان شامل ۵۰ تن مواد غذایی، بهداشتی و پتو در کابل تحویل داده شد. سرپرست سفارت ایران در این مراسم تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار مردم افغانستان خواهد بود و در مجموع سه مرحله کمک به این منطقه ارسال شده است.

دومین محموله کمک‌های امدادی جمهوری اسلامی ایران برای زلزله‌زدگان شرق افغانستان شامل ۵۰ تن مواد غذایی، بهداشتی و پتو با حضور سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل و مقامات مسئول افغانستان در فرودگاه کابل تحویل گردید.

این محموله شامل ۱۰ هزار تخته پتو، ۳۷ تن مواد غذایی و ۸ تن بسته های بهداشتی می باشد.

« علیرضا بیکدلی» سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در مراسم تحویل این محموله گفت: در کنار مردم افغانستان هستیم. در سه مرحله کمک به زلزله زدگان شرق افغانستان به ترتیب ۸۰، ۵۰ و ۶۷ تن چادر، پتو، وسایل بهداشتی و مواد غذایی ارسال شده است.

سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در مراسم تحویل مرحله دوم کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به زلزله زدگان شرق افعانستان از پیگیری و همدلی سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در کمک رسانی به زلزله زدگان افغانستان قدر دانی کرد.

