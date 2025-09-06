به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین ناطقی، مسئول شورای مساجد و تکایای شیعیان در شرق کابل میگوید که مساجد باید محل امن و اصلاح امور تبدیل و نقش آن در جامعه تثبیت و به مرکز حل مشکلات اجتماعی مبدل شود.
حجتالاسلام ناطقی در گفتوگو با خبرنگار ابنا افزود که برای تحقق این هدف و به مناسبت میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) جشنواره دو روزه در مساجد شرق کابل برگزار شده است.
او بیان داشت: این جشنواره روزهای جمعه و شنبه (۱۴ و ۱۵ شهریور) برگزار شده است و هدف آن تثبیت جایگاه و تبیین مسجد در جامعه است؛ به این معنی که مسجد فقط محل عبادت نیست، بلکه باید تمام مسائل اجتماعی با محوریت مسجد و در مسجد حل شود.
مسوول شورای مساجد و تکایای شیعیان در شرق کابل افزود که جشنواره دو روزهای که در مسجد راهاندازی شده است، شامل هفت غرفه میشود: غرفه حجاب، غرفه مدیریت فضای مجازی و رسانه، غرفه احکام شرعی، غرفه مشاوره در امور تحصیلی، غرفه پاسخ به شبهات و غرفه طب اسلامی.
به گفته حجتالاسلام ناطقی، ابتکاریکه از سوی شورای مساجد و تکایای شرق کابل در دست گرفته شده، با ایجاد غرفهها، تلاش میشود که «ارزش و اهمیت مسجد» به جامعه منتقل شود و مردم بتوانند به اهمیت این موضوع پی ببرند.
این نخستین ابتکار شیعیان در شرق کابل است که با برگزاری جشنواره و ایجاد غرفههای اسلامی، اهمیت و جایگاه مسجد در جامعه تبلیغ میشود.
