به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا ـ شماره ۱۴۴ هفتهنامه «معارف اسلامی» در تازهترین انتشار خود با مجموعهای از مقالات و گزارشهای علمی، دینی و فرهنگی، در دسترس علاقهمندان قرار گرفت.
این هفتهنامه از جمله فعالیتهای فرهنگی ارزشمند شیعیان افغانستان است که در سایهی محدودیتها و تنگناهای اجتماعی و سیاسی، برای آگاهیبخشی، گسترش فرهنگ دینی و معرفی اندیشههای اسلامی به جامعه تلاش میکند.
انتشار منظم این نشریه نشان از پایداری و تعهد جامعهی نخبگان شیعه افغانستان به حفظ هویت، دانش و اندیشه در شرایط دشوار دارد.
مطالب این شماره شامل بخشهای متنوع زیر است:
دیدگاه: ساز راز بر گردونهی ناز (تواضع معرفتی) نوشته جواد محبزاده
تقدیر از پژوهش: گفتوگو با محمدحسین فیاض؛ گفتوگوگر: محمداکرم ذکی
برگی از باغ (۸): شرحی بر چند غزل مولانا بیدل، نوشته محمدحسین هاشمی
فقهشناسی (بخش اول): نوشته محمدعیسی سروش
گزارش نهایی: خدمات و فعالیتهای تیم همدلی و مددرسانی آیتالله واعظزاده در استان هرات افغانتسان
بسترهای شکلگیری حادثه عاشورا (بخش دوم): متن سخنرانی برخط آیتالله حاج واعظزاده بهسودی در محرمالحرام ۱۴۴۷؛ پیادهسازی از نوار: محمداسحاق احمدی
هفتهنامه «معارف اسلامی» همچون گذشته تلاش دارد با نگاهی تحلیلی و عالمانه، مجموعهای از موضوعات متنوع در حوزه دین، فرهنگ و جامعه را به خوانندگان ارائه کرده و سهمی در تقویت هویت فکری و فرهنگی جامعه ایفا کند.
