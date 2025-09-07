  1. صفحه اصلی
انتشار شماره ۱۴۴ هفته‌نامه «معارف اسلامی»؛ صدای فرهنگی شیعیان افغانستان در میان محدودیت‌ها

۱۶ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۰:۰۷
شماره ۱۴۴ هفته‌نامه «معارف اسلامی» منتشر شد. این نشریه که از فعالیت‌های فرهنگی شیعیان افغانستان به شمار می‌رود، با وجود محدودیت‌ها و فشارهای اجتماعی و سیاسی، همچنان در مسیر آگاهی‌بخشی و ارتقای بینش دینی و فرهنگی جامعه حرکت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ شماره ۱۴۴ هفته‌نامه «معارف اسلامی» در تازه‌ترین انتشار خود با مجموعه‌ای از مقالات و گزارش‌های علمی، دینی و فرهنگی، در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت.

این هفته‌نامه از جمله فعالیت‌های فرهنگی ارزشمند شیعیان افغانستان است که در سایه‌ی محدودیت‌ها و تنگناهای اجتماعی و سیاسی، برای آگاهی‌بخشی، گسترش فرهنگ دینی و معرفی اندیشه‌های اسلامی به جامعه تلاش می‌کند.

انتشار منظم این نشریه نشان از پایداری و تعهد جامعه‌ی نخبگان شیعه افغانستان به حفظ هویت، دانش و اندیشه در شرایط دشوار دارد.

مطالب این شماره شامل بخش‌های متنوع زیر است:

  • دیدگاه: ساز راز بر گردونه‌ی ناز (تواضع معرفتی) نوشته جواد محب‌زاده

  • تقدیر از پژوهش: گفت‌وگو با محمدحسین فیاض؛ گفت‌وگوگر: محمداکرم ذکی

  • برگی از باغ (۸): شرحی بر چند غزل مولانا بیدل، نوشته محمدحسین هاشمی

  • فقه‌شناسی (بخش اول): نوشته محمدعیسی سروش

  • گزارش نهایی: خدمات و فعالیت‌های تیم همدلی و مددرسانی آیت‌الله واعظ‌زاده در استان هرات افغانتسان

  • بسترهای شکل‌گیری حادثه عاشورا (بخش دوم): متن سخنرانی برخط آیت‌الله حاج واعظ‌زاده بهسودی در محرم‌الحرام ۱۴۴۷؛ پیاده‌سازی از نوار: محمداسحاق احمدی

هفته‌نامه «معارف اسلامی» همچون گذشته تلاش دارد با نگاهی تحلیلی و عالمانه، مجموعه‌ای از موضوعات متنوع در حوزه دین، فرهنگ و جامعه را به خوانندگان ارائه کرده و سهمی در تقویت هویت فکری و فرهنگی جامعه ایفا کند.

