بیانیه شیعیان مصر در محکومیت توهین به میلاد پیامبر اکرم (ص)/ بزرگداشت ولادت رسول اکرم(ص) وظیفه همه مسلمانان است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی انتشار سخنان توهینآمیز نسبت به میلاد پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی (ص) در یکی از مساجد مصر، واکنشهای گستردهای از سوی علما و نهادهای دینی بهویژه جامعه شیعیان این کشور صورت گرفت.
در بیانیهای رسمی، سید طاهر الهاشمی از اندیشمندان شیعه مصر و عضو مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت(ع) ضمن محکومیت شدید این اقدام، آن را نهتنها توهین به مقام والای پیامبر اسلام، بلکه حملهای به وجدان و ایمان امت اسلامی دانست. این بیانیه با تأکید بر جایگاه والای میلاد نبوی در میان مسلمانان، خواستار برخورد جدی نهادهای دینی و دولتی با چنین رفتارهایی شد که وحدت امت اسلامی را هدف قرار دادهاند.
متن ترجمه فارسی این بیانیه که به زبان عربی صادر شد، به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سپاس خدایی را که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان غالب گرداند، هرچند مشرکان ناخشنود باشند. درود و سلام بر سرور هستیها، شفیع امت، محبوب پروردگار جهانیان، مولای ما محمد مصطفی (ص) و خاندان پاکش، بهویژه بقیةالله در زمینها، که خداوند فرجش را نزدیک گرداند.
با نهایت اندوه و انزجار، سخنان توهینآمیزی را که در یکی از مساجد مصر از زبان فردی نسبت به میلاد پیامبر اکرم (ص) بیان شد، دریافت کردیم. این اقدام محکوم، تنها لغزش زبانی نیست، بلکه زخمی بر قلب امت اسلامی و توهینی به مقام والای پیامبر اعظم حضرت محمد بن عبدالله (ص) است؛ همان کسی که خداوند در قرآن کریم فرمود: ﴿وَرَفَعْنَا لَکَ ذِکْرَکَ﴾ (سوره شرح، آیه ۴).
ما شیعیان مصر تأکید میکنیم که بزرگداشت میلاد پیامبر اکرم (ص) از بزرگترین شعائر و برترین قربتهاست. پیروان مکتب اهلبیت (ع) نخستین کسانی بودند که در طول قرون این مناسبت نورانی را گرامی داشتند و ولادت خاتم پیامبران (ص) را آغاز نور، میلاد رحمت و شروع هدایت الهی برای بشریت دانستند.
امام جعفر صادق (ع) فرمودند: «شادی به یاد ما عبادت است، و اندوه برای مظلومیت ما نیز عبادت است.» پس چگونه ممکن است شادی به مناسبت میلاد سید پیامبران (ص) عبادتی بزرگ و مقرب به درگاه الهی نباشد؟
امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) نیز در خطبهای فرمودند: «خداوند او را در زمانی که پیامبران در فترت بودند و امتها در گمراهی، مبعوث کرد؛ پس خداوند بهوسیله او سرزمینها را روشن ساخت و بندگان را هدایت کرد.» بنابراین، میلاد شریفش آغاز نور، بعثتش کمال رسالت، و زندگیاش حیات دلهاست.
ما شیعیان مصر این تجاوز خطرناک به حرمت میلاد شریف را بهشدت محکوم میکنیم و از وزارت اوقاف و الازهر شریف میخواهیم که با جدیت از قداست منبرها محافظت کنند و با هر کسی که به مقام پیامبر اعظم (ص) توهین میکند یا احساسات مسلمانان را نادیده میگیرد، برخورد کنند.
همچنین تأکید میکنیم که محبت رسول خدا (ص) و بزرگداشت میلادش، فراتر از هر مذهب و طایفهای است؛ این وظیفهای است بر دوش هر مسلمان و نقطه اشتراکی است که امت اسلامی را گرد هم میآورد. هر کس به این مناسبت توهین کند، در حقیقت به وجدان، تاریخ و ایمان امت اسلامی ضربه زده است.
در پایان، با قلبهایی سرشار از محبت و وفاداری میگوییم: ای رسول خدا، یاد تو در دلهای ما زندگی است، و میلادت در جان ما عیدی بزرگ. ما تا همیشه وفادار به تو و خاندان پاکت خواهیم ماند، هرچند باطلگرایان بخواهند از شأن تو بکاهند یا به یاد تو توهین کنند. ﴿إِنَّا کَفَیْنَاکَ الْمُسْتَهْزِئِینَ﴾ (سوره حجر، آیه ۹۵)
سپاس خدا را در آغاز و پایان، در ظاهر و باطن، و درود و سلام بر محمد و خاندان پاک و طاهر او.
سید طاهر هاشمی
