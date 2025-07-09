مولوی اسحاق مدنی: پیامبران برای برقراری انصاف آمدند/ وحدت ادیان الهی لازمه مقابله با ظلم جهانی است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مولوی اسحاق مدنی، رئیس شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، صبح روز چهارشنبه ۱۸ تیرماه در همایش ملی «ادیان الهی و مسأله تهاجم صهیونیسم و غرب به ایران» که در تالار علامه جعفری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در حال برگزاری است، با تأکید بر اشتراکات اساسی میان ادیان الهی گفت: پیامبران الهی آمدهاند تا بشر را به اطاعت از خداوند دعوت کنند و در جهان، انصاف و عدالت برقرار شود.
وی با اشاره به وحدت ماهوی ادیان الهی اظهار داشت: همه پیامبران یک امت و پیرو یک دین هستند. امام خمینی(ره) بیانی دقیق دارند که اگر تمام انبیا در یک جا جمع شوند، هیچ اختلافی میان آنها ایجاد نخواهد شد، زیرا اساس دین، آیین و مأموریت آنان یکی است.
مولوی مدنی افزود: عبادت خداوند و مقابله با ظلم، اصل مشترک میان همه پیامبران است. از نگاه اسلامی، توهین به پیامبر اکرم(ص) موجب خروج از اسلام میشود و توهین به هر پیامبری نیز موجب خروج از دایره ایمان است، زیرا همگی از سوی خداوند متعال فرستاده شدهاند.
وی با اشاره به وضعیت کنونی جهان و فاصله گرفتن مردم از دین گفت: امروز نهتنها باید وحدت میان شیعه و سنی تقویت شود، بلکه لازم است این اتحاد در میان همه ادیان توحیدی گسترش یابد. اگرچه میان ادیان در برخی امور اختلاف وجود دارد، اما اصل دین در همه آنها مشترک است و همه خواستار اجرای دین خدا هستند.
مولوی مدنی با ابراز تأسف از روند جهانی بیدینی و لامذهبی تصریح کرد: امروز اکثریت جوانان پیرو ادیان مختلف، از دین فاصله گرفتهاند و به آن عمل نمیکنند. بنابراین ضرورت دارد ادیان الهی با یکدیگر متحد شوند تا بتوانند بر جهان اثرگذار باشند و جلوی ظلم و بیعدالتی را بگیرند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فجایع انسانی در غزه، تأکید کرد: ظلمی که امروز در فلسطین و بهویژه غزه رخ میدهد، چنان عظیم و تکاندهنده است که حتی فرعون در برابر آن شرمنده است. هرچند فرعون نیز مدعی خدایی بود و ظلم میکرد، اما جنایات امروز صهیونیستها از آن هم فراتر رفته است.
رئیس شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به ایستادگی ملت ایران در طول جنگهای مختلف، گفت: اگر در جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی هزار شهید دادیم، در جنگ با رژیم بعث عراق دهها برابر شهید تقدیم کردیم. جمهوری اسلامی ایران در آن زمان تازه تأسیس شده بود و دشمنان میخواستند آن را نابود کنند، اما مردم ما از مرگ نمیترسند. ملت ایران پیرو امام حسین(ع) است و مرگ را شیرینتر از هر چیز میداند.
مولوی مدنی تصریح کرد: ملت ایران تا پایان ایستادهاند و از وطن خود دفاع خواهند کرد؛ نهتنها شیعیان، بلکه اهلسنت، یهودیان و مسیحیان ایرانی نیز در برابر تجاوز از سرزمین خود محافظت خواهند کرد.
وی در پایان هشدار داد: اگر خدای نکرده ایران شکست بخورد، همه مردم ایران از هر مذهب و دینی دچار رنج و محرومیت خواهند شد و هیچکس در جهان برای ایرانیان احترام قائل نخواهد بود. همچنین، دشمنان به هیچیک از ایرانیان رحم نخواهند کرد.
...................................
پایان پیام/ 218
نظر شما