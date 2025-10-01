به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام شیخ حاجی فائق نبی‌اوف، رئیس اداره کل مسلمانان گرجستان، به تشریح اقدامات، برنامه‌ها و چشم‌اندازهای آینده این نهاد پرداخت.

براساس گزارش خبرگزاری آنا، شیخ حاجی فائق نبی‌اوف در ارزیابی وضعیت فعلی آموزش دینی در گرجستان گفت: آموزش دینی برای ما یک موضوع حساس و استراتژیک است. آگاهی‌بخشی به جامعه مسلمانان در شهرها و روستاها و تربیت نسل‌های آینده با دانش صحیح دینی از اولویت‌های اصلی ماست. ما هم در مساجد و هم در مدارس دینی، برنامه‌های ویژه‌ای برای آموزش قرآن و تربیت اخلاقی جوانان داریم. در عین حال، دانش‌آموزان را به تحصیل علوم دنیوی نیز تشویق می‌کنیم تا در کنار دانش دینی، به صورت متعادل رشد کنند.

وی با تأکید بر اهمیت آموزش قرآن کریم افزود: در حال حاضر ۷۰۰ دانش‌آموز در ۵۰ دوره قرآن تحت نظر اداره کل مسلمانان گرجستان مشغول تحصیل هستند. این دوره‌ها در مساجد، مدارس دینی و حتی اماکن اجاره‌ای برگزار می‌شود. هدف ما این است که جوانان در هر منطقه و روستا قرآن را صحیح بخوانند و مفاهیم آن را درک کنند. علاوه بر این، برخی اماکن مذهبی را بازسازی کرده‌ایم تا آموزش در محیطی مناسب‌تر انجام شود و حتی آموزش‌های آنلاین نیز ارائه می‌کنیم.

به گفته نبی‌اوف، کیفیت آموزش از اولویت‌های این اداره است: افزایش تعداد دوره‌ها کافی نیست، مهم سطح آموزش است. برای همین مسابقات قرآن، سمینارها و دوره‌های آموزشی برگزار می‌کنیم و حتی روش‌شناسی آموزش قرآن را به‌طور منظم پیگیری می‌کنیم.

رئیس اداره کل مسلمانان گرجستان، درباره جایگاه معلمان قرآن و دینی در این کشور تصریح کرد: معلمان رکن اصلی این فعالیت‌ها هستند. به آنان حقوق ماهیانه پرداخت می‌شود و برای قدردانی، هدایایی نیز تقدیم کرده‌ایم. این حمایت‌ها هم روحیه معلمان را بالا می‌برد و هم موجب ارتقای کیفیت آموزش می‌شود.

شیخ حاجی فائق نبی‌اوف در خصوص اقدامات انگیزشی برای دانش‌آموزان نیز توضیح داد: برندگان مسابقات قرآن را برای زیارت عمره و همچنین سفر به کربلا و مشهد اعزام کرده‌ایم. این سفرها، هم انگیزه دینی و هم روحیه جوانان را تقویت می‌کند. همچنین گردش‌ها و بازدیدهای مختلف در تفلیس برگزار می‌کنیم تا جهان‌بینی دانش‌آموزان گسترش یابد.

وی در ادامه به افتتاح ساختمان جدید مرکز آموزشی امام رضا در مارنئولی اشاره کرد و گفت: این مؤسسه از سال تحصیلی جدید فعالیت خود را در ساختمانی مدرن با امکانات کامل آغاز خواهد کرد. این تحول بزرگ، انگیزه بیشتری به دانش‌آموزان و معلمان خواهد داد.

او در پایان خطاب به جامعه مسلمانان اظهار داشت: بزرگ‌ترین آرزوی من این است که جوانان مسلمان گرجستان نسلی باسواد، بااخلاق، متعهد به میهن و قوی در علوم دینی و دنیوی باشند. همه تلاش‌های ما – از کلاس‌های قرآن تا حمایت از معلمان و افتتاح مراکز آموزشی – برای تحقق همین هدف است. مطمئنم با اتحاد جامعه، موفقیت‌های بزرگی در پیش خواهیم داشت.

