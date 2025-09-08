به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) _ ابنا _ وحید گلی‌کانی، سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران، عصر یک‌شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ در حاشیه جلسه‌ای خبری اعلام کرد: «با توجه به بیش از چهار دهه میزبانی جمهوری اسلامی ایران از اتباع افغانستان و همچنین پایان مهلت برگه‌های سرشماری و بهبود شرایط داخلی این کشور، از تمامی اتباع دارنده برگه سرشماری دعوت می‌کنیم تا به‌صورت فردی یا خانوادگی و در هر ساعت شبانه‌روز به مرکز بازگشت خاوران مراجعه کرده و برای خروج داوطلبانه اقدام نمایند.»

وی با اشاره به فراهم بودن زیرساخت‌ها افزود: «خدمات و تسهیلات لازم در این مرکز به‌طور تمام‌وقت آماده است تا روند بازگشت و اعزام اتباع افغانستانی با سهولت و آرامش خاطر انجام گیرد.»

به گفته‌ی گلی‌کانی، هدف از این اقدامات، تسهیل روند بازگشت داوطلبانه اتباع و ایجاد اطمینان در میان مهاجرین است.

او همچنین تأکید کرد: «از همه دارندگان برگه سرشماری و حتی اتباع فاقد مدرک اقامتی معتبر دعوت می‌کنیم تا از فرصت ایجاد شده برای بازگشت داوطلبانه به کشورشان بهره‌مند شوند.»

