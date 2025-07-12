ادامه همدلی مؤمنانه مردم هرات با مهاجران بازگشتی به افغانستان + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ با افزایش بازگشت اتباع افغانستانی از ایران به کشور خودشان، مردم مسلمان و مؤمن شهر مرزی هرات، به صورت خودجوش برای کمک‌رسانی و ساماندهی هموطنان خود به مرز اسلام‌قلعه می‌روند.

در آخرین اقدامات مردمی، روز گذشته (جمعه ۲۰ تیر) یک رستوران در هرات، ۱۵۰۰ بسته غذای گرم را برای مهاجرین بازگشته به افغانستان ارسال کرد.

همچنین پزشکان یک بیمارستان خصوصی در شهر هرات افغانستان، آمادگی خود را برای درمان رایگان مهاجرانی که از بیماری رنج می‌برند اعلام کردند.

از سوی دیگر در یک اقدام مهم، کاروان خودروهای یک مدرسه خصوصی برای انتقال مهاجرین از مرز به شهر هرات، راهی مرز اسلام‌قلعه شد.

همچنین تیم امدادی آوای همدلی با مهاجرین، که با مدیریت جوانان شیعه هراتی فعالیت می‌کند، در ادامه کمک‌رسانی به افراد بازگشته به افغانستان، در قالب چند خودروی شخصی به سوی مرز رفتند تا علاوه بر وصول اقلام مورد نیاز، این مهاجرین را به شهر هرات برسانند.

