هلاکت چهار نظامی اسرائیلی در شمال غزه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی عملیاتی که شامگاه دوشنبه توسط نیروهای مقاومت فلسطینی در شمال نوار غزه انجام شد، چهار نظامی اسرائیلی از جمله یک افسر جان خود را از دست دادند.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد: «سه نفر از نیروهای یگان زرهی گردان ۵۲ از جمله یک افسر با درجه ستوان، در جریان نبردی در شمال نوار غزه کشته شدند.

رسانه‌های عبری نیز گزارش دادند که سرباز چهارم در همان حادثه جان باخته و خانواده‌اش از این موضوع مطلع شده‌اند. انتشار نام وی منوط به رضایت خانواده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، سه فلسطینی در این عملیات مشارکت داشتند. آن‌ها پس از بازگشت یکی از تانک‌ها از مأموریتی در منطقه شیخ رضوان در شمال شهر غزه، به منطقه‌ای موسوم به محوطه استقرار تانک‌ها نفوذ کردند.

نیروهای مقاومت یک بمب را از طریق برجک تانک به داخل آن پرتاب کرده و سپس به سمت فرمانده تانک تیراندازی کردند. انفجار بمب و آتش‌سوزی ناشی از آن منجر به کشته شدن تمامی سرنشینان تانک شد.

این عملیات در حالی صورت گرفت که درگیری‌ها در شمال نوار غزه شدت گرفته‌ است.

