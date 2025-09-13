تجلیل مشترک شیعه و سنی از میلاد پیامبر اسلام(ص) و امام صادق(ع) در پلخمری افغانستان + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت سالروز خجسته میلاد پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع)، مراسمی باشکوه و معنوی در مسجد جامع امام زمان(عج) شهر پلخمری، مرکز استان بغلان افغانستان، برگزار شد. در این مراسم که با حضور گسترده مردم و چهره‌های مذهبی از هر دو مذهب شیعه و سنی همراه بود، پیام وحدت و همبستگی اسلامی برجسته شد.

سخنرانان این مراسم با تأکید بر سیره پیامبر اسلام(ص) و آموزه‌های امام جعفر صادق(ع)، رمز عزت و شکوه امت اسلامی را در تمسک به سنت‌های اصیل دینی و پرهیز از تفرقه دانستند.

آنان خاطرنشان کردند که امت اسلامی با تکیه بر اشتراکات دینی و فرهنگی می‌تواند در برابر چالش‌های اجتماعی و سیاسی امروز با قدرت بیشتری ایستادگی کند.

همچنین، نقش جوانان در پاسداشت این ارزش‌ها مورد توجه قرار گرفت و سخنرانان تأکید کردند که نسل نو باید با الهام‌گیری از سیره پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع)، آینده‌ای روشن و متحد برای افغانستان و جهان اسلام رقم بزند.

به باور شرکت‌کنندگان، این‌گونه مراسم‌ها نمادی از اخوت اسلامی میان شیعه و سنی است که می‌تواند پایه‌گذار صلح، همزیستی و همدلی پایدار در جامعه باشد.

