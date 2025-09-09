جهالت ریشه همه مشکلات است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله سید ساجد علی نقوی رئیس شورای علمای شیعه پاکستان تأکید کرد: جهالت ریشه تمامی مشکلات است و به همین دلیل جوامع به انواع گرفتاری‌ها و مصائب دچار می‌شوند. برای حرکت همگام با دنیای پرشتاب امروز و دستیابی به پیشرفت، لازم است جامعه پاکستان از تاریکی جهل خارج شده و با نور دانش منور گردد.

وی با اشاره به روز جهانی سوادآموزی که توسط یونسکو در سال ۱۹۶۶ تعیین شد و نیز روز حفاظت از آموزش در برابر حملات از سوی سازمان ملل، گفت: گرچه هدف از این ایام، برجسته کردن اهمیت سواد و آموزش در زندگی فردی و اجتماعی است، اما صهیونیست‌ها با حمایت استعمار جهانی و امپریالیسم، در فلسطین به‌ویژه غزه، عبادتگاه‌ها و نهادهای آموزشی را نابود کرده و حتی کودکان و معلمان را از تیغ جنایت خود نگذرانده‌اند.

ساجد نقوی ادامه داد: تأسف‌آور است که سازمان ملل و دیگر نهادهای جهانی در جلوگیری از این حملات ناتوان بوده‌اند. ضروری است که از سال آینده (۲۰۲۵) روز ۹ سپتامبر به نام دانش‌آموزان و معلمان مظلوم غزه نامگذاری شود.

رئیس شورای علمای شیعه پاکستان همچنین به آمار سرشماری ۲۰۲۳ و گزارش اقتصادی اخیر اشاره کرد و گفت: طبق این آمار، ۶۰ تا ۶۵ درصد جمعیت پاکستان باسواد هستند که شامل ۶۸ درصد مردان و ۵۲.۸ درصد زنان می‌شود؛ این ارقام چندان امیدوارکننده نیست. برای پیشرفت کشور باید در پرتو آموزش گام برداشت، چرا که نخستین پیام اسلام نیز تعلیم و تعلم بوده است. متأسفانه دولت‌های فدرال و ایالتی در این زمینه اقدامات کافی انجام نداده‌اند.

وی در پایان یادآور شد: اگر روز جهانی حفاظت از آموزش در برابر حملات برگزار می‌شود، باید با تعهد و پیوستگی، این روز را از سال ۲۰۲۵ به یاد فلسطین و به‌ویژه غزه اختصاص داد تا یاد و خاطره شهدا و رنج‌دیدگان حوزه آموزش در آن سرزمین همیشه زنده بماند و نسل‌های آینده از جنایات صهیونیسم آگاه شوند.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸



