به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم جشن میلاد صادقین(ولادت رسول اکرم(ص) و میلاد امام جعفر صادق(ع)) و بزرگداشت رهبران فقید شیعیان پاکستان(شهید عارف حسینی و مفتی جعفر حسین) با سخنرانی آیت الله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در سالن زیرزمین مدرسه علمیه فیضیه در شهر قم، برگزار شد.

آیت الله رمضانی در ابتدای این جلسه با تبریک میلاد با سعادت رسول اکرم(ص) و ولادت امام جعفر صادق(ع) و هفته وحدت اظهار کرد: این درک عمیق در خصوص ضرورت وحدت را باید همه مسلمانان داشته باشند تا به سمت تحقق امت اسلامی برویم و امت اسلامی به معنای واقعی کلمه، محقق شود. تحقق این مسئله، قدرت را در ابعاد مختلف سیاسی و علمی و اجتماعی به دنبال دارد. وحدت و همدلی میان مسلمانان در برابر دشمنان اسلام سرنوشت ساز است، دشمنانی که به دنبال ایجاد هراس در جامعه اسلامی هستند.

وی ادامه داد: یکی از سفرهای به یادماندنی برای من سفر به پاکستان بود که جمعیت عظیمی از علما و عموم مردم در مراسمات اهل بیت حضور پیدا می کردند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با بیان این که باید خداوند را به خاطر آشناکردن با پیامبر اسلام(ص) شکر کرد، افزود: پیامبر(ص)، بهترین و برترین مخلوق بودند. خداوند را شاکر هستیم که ما را با اهل بیت(ع) از حضرت امیرالمومنین(ع) تا حضرت حجت(عج) آشنا کرد، هر کدام از آنها به لحاظ مرجعیت علمی و معنوی و سیاسی، الگو هستند. از کرامات پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) سخن می گوییم که خیلی خوب و ارزشمند است، اما آنچه که قرآن از ما طلب می کند، بحث درباره الگوپذیری است که پیامبر(ص) را به عنوان الگوی خودمان در ابعاد مختلف قرار بدهیم.

آیت الله رمضانی با اشاره به بعد اخلاقی شخصیت رسول اکرم(ص) اظهار کرد: وجه اخلاقی پیامبر(ص) بسیار مورد تاکید قرار گرفته است و ایشان با این وجه اخلاقی، تاثیر زیادی گذاشتند. خداوند خلق پیامبر(ص) را مورد تحسین قرار داد «وَإِنَّکَ لَعَلَی خُلُقٍ عَظِیم». رسول اکرم(ص) با اخلاق خودشان توانستند در جامعه، تصرف کنند. مسلمانان در صدر اسلام ۷۵ بار به پیامبر(ص) گفتند که ما اذیت می شویم و اجازه بدهید که با مشرکان عنود، برخورد کنیم، ولی پیامبر(ص) این اجازه را ندادند. در حالی که مشرکان در مکه می خواستند رسول اکرم(ص) را به شهادت برسانند، اما موفق نشدند و ایشان مامور به هجرت شدند. زمانی که پیامبر(ص) به مدینه رفتند، مشرکان از مکه به سمت مدینه حرکت کردند تا پیامبر(ص) و یاران ایشان را به شهادت برسانند.

وی افزود: امام صادق علیه السلام در روایتی فرمود که خدای بزرگ پیامبر خود را تربیت کرد و نیکو تربیت کرد و چون ادب را در او به کمال رساند فرمود: «وَإِنَّکَ لَعَلَی خُلُقٍ عَظِیم» آنگاه کار دین وامت را به او سپرد تا بندگانش را اداره کند. براساس این روایت، پیامبر(ص) زمانی که به کمال رسیدند از سوی خداوند، ستوده و برای معرفی دین و ایجاد امت اسلامی مبعوث شدند تا امور بندگان را اصلاح کنند. این درسی برای ما طلاب و روحانیون است. هنگامی مامور به تبلیغ می شویم که به مرحله ای از کمال علمی و عملی و تهذیب نفس رسیده و رابطه درستی را با خودمان برقرار کرده باشیم. کسی که نفس خودش را تهذیب و تربیت نکند از عقل استفاده نکرده است. انسان در چند سال عمری که دارد باید هم خودش به کمال برسد و هم دیگران را به کمال برساند. باید یاد بگیریم که چگونه می توانیم نماینده رفتار و کردار پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) باشیم.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با بیان این که دشمنان دو نوع مواجهه با دین داشتند، افزود: اتحاد جماهیر شوروی در شرق تلاش کرد که دین را به صورت کامل حذف کند و مساجد را به انبارها تبدیل کرد، این رویکرد را اتحاد جماهیر شوروی بیش از ۷۰ سال انجام داد، ولی موفق نشد. سراسقف گرجستان به من می گفت که شما دوران اتحاد جماهیر شوروی را ندیدید که چگونه با دین برخورد می شد. شیوه مواجهه دیگر با دین در غرب بود که سعی در محدود کردن دین به عبادت های فردی داشتند، دینی که توجهی به امور اجتماعی نداشته باشد. در مواجهه با تلاش برای محدود کردن دین باید این پرسش ها را پرسید که آیا وقتی که به جامعه اسلامی تهاجم می شد، ایشان کاری نمی کردند؟ آیا پیامبر در مدینه حکومت تشکیل ندادند؟

آیت الله رمضانی با اشاره به تعریف شیعه از دیدگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: ایشان در روایتی فرمودند که «إنّا لَنُحِبُّ مِنْ شیعَتِنا مَنْ کانَ عاقِلاً، فَهیماً، فَقیهاً، حَلیماً، أدیباً، مُداریاً، صَبُوراً، صَدُوقاً» (ما از شیعیان خود کسی را که عاقل، فهمیده، آگاه، بردبار، با ادب، سازگار، صبور و راستگو باشد دوست داریم). براساس این روایت امام صادق(ع)، شیعیان عاقل هستند، ۳۰۰ آیه در قرآن کریم در مورد تفکر است. عقل ما را به پیامبر(ص) دعوت می کند و به بهشت می رساند. عقل، پیامبر درون است. خداوند دو حجت ظاهری و باطنی را برای هدایت قرار داده است که حجت ظاهری انبیای الهی و حجت باطنی عقل است. انبیای الهی برای شکوفایی عقل، مبعوث شدند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع)، تعقل و فهم و دانایی را از ویژگی های ضروری برای شیعیان دانست و تصریح کرد: آنچه که باعث شد، جامعه اسلامی عقب بماند و ضعیف شود، جهل است. جهل مسیر خرافات را باز کرده است. وظیفه ما این است که خرافات و بدعت ها را به مردم معرفی کنیم. بدعت یعنی چیزی که در دین نیست را وارد دین کنیم و چیزی که در دین است را از دین خارج کنیم. دین را باید دقیق و جامع فهمید. زمان پیامبر(ص)، مقداری خرافات و صفات پست وجود داشت و ایشان آن خرافات را از بین بردند. رسول اکرم(ص)، مردم جاهل را عالم کرد و آنها را حق محور کرد. در بین عرب ها، ۱۷۰۰ جنگ رخ داده بود که برخی از جنگ ها، صدها سال به طول انجامید، جنگ هایی که گاهی برای یک امر پوچ بود، اما پیامبر(ص) آنها را تربیت کرد و آشتی داد. از آموزه های اسلام، آشتی دادن و ارتباط دادن بود. قبل از اسلام، افتخار افراد به قبیله و عشیره بود، اما بعد از اسلام افتخار به اسلام بود.

وی ادامه داد: امام صادق(ع) در روایتی تاکید داشتند که دوست دارند شیعیان اهل صبر و مقاومت و وفاداری و مدارا باشند. جامعه دینی یک جامعه وفادار است. رسول اکرم(ص) در روایتی فرمودند قسم به خداوندی که من را مبعوث کرد من برای مدارا با مردم، مبعوث شدم. براساس روایات همه اعمال و رفتار شیعیان باید صادقانه و وفادارانه باشد. ما باید به گونه ای تربیت شویم و تربیت کنیم که این نتیجه به بار بیاید. باید عالمانی را تربیت کنیم که عالم به صدق باشند و جامعه را این گونه تربیت کنند. باید خروجی حوزه های علمیه این گونه باشد، این ها می توانند بهترین مربی و مربی و مبلغ در جامعه باشند.

آیت الله رمضانی با اشاره به شیوه معرفی اهل بیت(ع) در عصر کنونی اظهار کرد: امام موسی صدر می گفت که امروز اگر بخواهیم حضرت امیرالمومنین(ع) را به جامعه معرفی کنیم، این کار با کتاب و آیات قرآن نیست، امروز حضرت امیرالمومنین(ع) را باید با رفتار و کردار و گفتارمان معرفی کنیم تا بگویند که اینها پیروان علی(ع) هستند که اهل تفکر و تعقل می باشند. اگر ما به وظایف مان درست عمل نکنیم، دشمنان از راه های مختلف به جامعه اسلامی نفوذ پیدا می کنند. اگر پیامبر(ص) اکنون بودند آیا ما را به وحدت دعوت می کردند یا خیر؟ آیا این که ما مسلمانان، سکوت کنیم و تحقیر و تسلیم شویم، آموزه اهل بیت(ع) است؟ مقابله با ظلم و تحقیر و جهل وظیفه امت اسلامی است. امام صادق(ع) اگر حاضر بودند بحث پیوند علم و ایمان را در عصر حاضر مطرح می کردند. اگر علم باشد و ایمان نباشد، نتیجه اش فاجعه غزه، حمله اتمی به هیروشیما و جنگ های جهانی اول و دوم است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با بیان این که رژیم صهیونیستی در حمله به ایران شکست خورد، افزود: رژیم صهیونیستی به هر ملتی که حمله کرد، شکست خورد. این شکست را در غزه و لبنان شاهد بودیم و رژیم صهیونیستی به هیچ کدام از اهداف خود نرسید. اگر پیامبر(ص) زنده بودند و می خواستند آموزه های نبوی را به ما برسانند، وقتی که زنان و کودکان در غزه شهید می شدند، چه واکنشی نشان می دادند؟ پیامبر(ص) در روایتی فرمودند که مَن أصبَحَ و لا یَهتَمُّ بِاُمُورِ المُسلمینَ فَلَیسَ بِمُسلمٍ (هرکه صبح کند و به فکر گرفتاریهای مسلمانان نباشد ، مسلمان نیست). براساس روایات حتی اگر یک غیرمسلمانان مانند یک مسیحی از ما کمک بخواهد و ما بتوانیم کمک کنیم و این کار را انجام ندهیم، مسلمان نیستیم.

وی خاطرنشان کرد: درس پیامبر(ص) برای ما، پیوند بین علم و ایمان است. این تاکید قرآن و آموزه های اهل بیت(ع) است. اگر علم و ایمان پیوند داشته باشند، جامعه اسلامی به اقتداری می رسد که هیچ نظامی در آن، اجازه نفوذ پیدا نمی کند. مهم این است که در رفتارمان، پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) را معرفی کنیم و با بدعت ها، کج فهمی ها، جهل و نادانی بجنگیم. جشن ما آن روزی است که در برابر ظلم ها و ذلت ها بایستیم و مسلمانان به معنی واقعه کلمه به وحدت برسند. پاکستان یک کشور مسلمان و دوست و برادر برای ایران است و در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، مردم و نخبگان پاکستان در صحنه بودند و از ایران حمایت کردند. علما و طلاب پاکستان مهم ترین نقشی که می توانند در این کشور ایفا کنند، ترویج عدالت است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸