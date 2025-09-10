به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالرضا رهبر، مدیر مرکز علوم دینی آق‌قلا، با اشاره به خواست قرآن کریم مبنی بر تشکیل «امت واحده» و تاکید رسول اکرم (ص) بر برابری مسلمانان فارغ از نژاد، همانند برخورد ایشان با سلمان فارسی، سهیب رومی و بلال حبشی که همه را "من اهل البیت" می‌خواندند، اظهار داشت: متاسفانه امروزه دنیاپرستی، مقام‌پرستی و مادیات موجب شده تا مسلمانان خود را بنده جوامع دیگر نشان دهند و از خواست خداوند و رسولش دور بمانند.

وی با اشاره به وضعیت فلسطین، غزه و یمن، که رسول اکرم (ص) فرمودند: «الایمان فی یمن» و فلسطین را ارض مهاجرت و معراج ایشان دانستند، این مشکلات را ناشی از ضعف حکام مسلمان ارزیابی کرد. رهبر از ندای امام خمینی (ره) که فرمودند: «ای مردم بیایید هر کدام یک سطل آب به اسرائیل بریزید تا از بین برود»، تقدیر کرد و هدف از این سخن را اتحاد مسلمین برشمرد. او افزود که مقام معظم رهبری نیز همین صوت و ندای امام راحل را تکرار می‌کنند و مردم باید به مستضعفین و مظلومین بها داده و به فریاد آنها برسند.

مدیر مرکز علوم دینی آق‌قلا تاکید کرد که اگر مسلمین جمع شده و متحد شوند، «اسرائیل که چیزی نیست» و حتی کفار نیز از مسلمانان خوف خواهند داشت. وی با یادآوری حدیث «نصرت بالرعب» که رسول اکرم (ص) فرمودند هر جا حرکت می‌کردند، رعب و خوف به قلب کفار می‌افتاد، بیان کرد که امروز متاسفانه کفار شخصیت‌های دینی و مذهبی ما را به سخره می‌گیرند که این نشان‌دهنده ضعف ایمان ما است.

عبدالرضا رهبر راه حل این وضعیت را تقویت تقوا، عبادت و فضل در قلب مسلمین دانست و گفت: با تقویت این فضائل، اتحاد نیز محقق خواهد شد و کفار، بالاخص صهیونیسم، که قرآن کریم آنان را شدیدترین دشمنان مسلمانان معرفی کرده است («لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود»)، متلاشی خواهند شد. وی در پایان، هدف نهایی را رسیدن به مغفرت خداوند و بهشت دانست که برای پرهیزگاران آماده شده است.

