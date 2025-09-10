به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بازدار، مشاور استاندار بوشهر در امور اهل سنت، در حاشیه سی و نهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی به تبیین اهمیت و جایگاه وحدت در جهان اسلام پرداخت.

وی تأکید کرد: وحدت امت اسلامی مسئله‌ای بسیار مهم است که ریشه در اعتقادات و عبادات مسلمانان دارد و در وهله اول یک امر سیاسی و استراتژیکی نیست، بلکه مسبوق به تقوا و اعتقاد راستین به اسلام است. بازدار با بیان اینکه این کنفرانس‌ها نتایج و برکات خود را در جوامع بین‌الملل و جهان اسلام به همراه دارد، افزود: دشمن همواره تلاش می‌کند تا صفوف امت اسلام را به هم بزند، زیرا اتحاد و انسجام بزرگترین عامل برای پیروزی است. لذا دشمن همه هزینه‌ها و تلاش خود را برای برهم زدن این صفوف متحد به کار خواهد گرفت و ما مطمئنیم که دشمن در این زمینه سرمایه‌گذاری و وقت صرف می‌کند.

مشاور استاندار بوشهر در امور اهل سنت در ادامه سخنان خود اظهار داشت: امت اسلامی باید هوشیارانه پیش برود و این اتحاد را یک مسئله مهم برای پیروزی و موفقیت بداند. وی خاطرنشان کرد: تلاش‌های دشمن برای ایجاد تفرقه همیشه خواهد بود و نباید ناامید شد. ما باید به این وحدت و انسجام امیدوار باشیم که شیطان نمی‌تواند برای همیشه این امت را از بین ببرد، هرچند ممکن است ضرر و زیان و آسیب جزئی در صفوف امت واحده اسلام ایجاد کند.

بازدار، دشمن واقعی را استکبار جهانی، صهیونیسم و رژیم غاصب اسرائیل و آمریکای جنایتکار معرفی کرد و گفت: اینها تلاش می‌کنند اما آنچه که امت اسلام باید مدنظر داشته باشد، اهمیت بیش از گذشته به این اتحاد و انسجام است تا بتوانیم نقشه دشمنان را نقش بر آب کرده و آنان را ناکام بگذاریم.

ایشان همچنین به ثمرات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره کرد و اظهار داشت: این جنگ منافع و برکات خاص خود را برای کل جهان اسلام داشت و امت اسلام را متحد کرد. به ویژه، استقامت و ثبات جمهوری اسلامی ایران و ملت بزرگ مقاوم ایران در برابر این دشمنی، پیروزی به ارمغان آورد که بار دیگر همه امت را به گونه‌ای دیگر و با شکلی نوین متحد نمود و آنها را برای پیروزی بزرگتری امیدوار ساخت.

