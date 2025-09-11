به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ خانم وفسا، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان و خانواده، در حاشیه سی و نهمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی، به تحلیل پیامدهای جنگ ۱۲ روزه پرداخت و آن را مایه همگرایی بینظیر ملی و آشکار شدن بیداری اسلامی در سطح جهان دانست. وی تأکید کرد که این وحدت داخلی میتواند الگویی برای تشکیل امت واحد اسلامی باشد و نفوذ جهانی ایران را نمایان میسازد.
خانم وفسا در این مصاحبه، جنگ ۱۲ روزه را با وجود ناخوشایند بودن و از دست دادن عزیزان مهم ، از منظری عمیقتر مورد بررسی قرار داد. او با اشاره به کلام حضرت امام خمینی (ره) که جنگ را یک نعمت الهی میدانستند، اظهار داشت که پس از پایان این جنگ، شاهد وحدت و همگرایی بینظیری بین مردم بودیم .
این پژوهشگر حوزه زنان و خانواده افزود که در این دوران، حتی نسلهایی که تصور میشد با نظام همراستا نیستند، برای دفاع از کشور در کنار یکدیگر قرار گرفتند و نتایج بسیار خوبی به دست آمد. او مهمترین دستاورد این جنگ را نشان دادن اقتدار ایران به جامعه جهانی دانست که ایران در بحث دین و کشور خود شوخی ندارد و همه مردم پشت سر مقام معظم رهبری ایستاده و فداکاری میکنند. خانم وفسا همچنین به نکتهای اشاره کرد که در این جنگ کمتر دیده شد و آن شهدای این نبرد بودند. وی با بیان اینکه زندگینامههای این شهدا واقعاً عجیب است، افزود که گویی آنها از قبل آماده شهادت بودند و "آدمهای معراجی گمشدهای" در جامعه ما بودند که در این جنگ انتخاب و به شهادت رسیدند.
وفسا مقاومت خانوادههای شهدا را یادآور دهههای ابتدایی انقلاب و جنگ دانست و گفت که این مقاومت نشانگر پایبندی و گذشت عمیق آنها نسبت به انقلاب است . وی نتیجهگیری کرد که جامعه جهانی متوجه شد که ایران کشوری متمایز از سایر کشورهاست .
استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان و خانواده در پاسخ به پرسشی درباره بزرگترین مانع تحقق امت واحد اسلامی، بیان داشت که اگر بتوانیم حقیقت وحدتی را که در کشور خود داشتیم، در سطح امت واحده اسلامی با سایر کشورها نیز پیاده کنیم، هیچ کشوری در دنیا، نه آمریکا، نه اسرائیل و نه همه اروپا، نمیتوانند در مقابل آن ایستادگی کنند . وی یادآور شد که همین کشورها در مقابل دوازده روز مقاومت ایران نتوانستند تحمل کنند و تقاضای آتشبس دادند.
وفسا بر این نکته تأکید کرد که برای تحقق این وحدت، لزوماً نیاز به همگرایی سران کشورها نیست، بلکه همدلی مردم کشورها با یکدیگر و پایبندی به انقلاب اسلامی، به معنای همان انقلابی که امام (ره) فرمودند باید صادر شود، حائز اهمیت است. وی افزود که اکنون بروز و ظهور این صادرات و بیداری اسلامی واقعی در جامعه جهانی به وضوح دیده میشود.
این استاد دانشگاه فراتر از مفهوم امت اسلامی، به وحدت جهانی اشاره کرد و گفت که آنچه دشمنان میخواستند رقم بزنند، اکنون ایران در سطح جهانی در حال تحقق آن است. او به حمایت گسترده از غزه و اسلام، برافراشته شدن پرچم ایران در مقابل کاخ سوئد و به آتش کشیدن پرچم آمریکا به عنوان نمونههایی از این وحدت و همگرایی جهانی اشاره کرد . خانم وفسا در پایان ابراز امیدواری کرد که اگر بتوانیم این وحدت جهانی را پیاده کنیم، قطعاً در آینده نزدیک پیروز خواهیم بود .
