راهپیمایی باشکوه مردم صعده در حمایت از غزه + ویدیو

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مردم صعده از ساعات اولیه صبح در راهپیماییهای گسترده شرکت کردند که علاوه بر میدان مرکزی شهر، در ۴۱ میدان دیگر در سراسر شهرستانهای این استان نیز برگزار شد.
خبرنگار المسیره در صعده، گزارش داد که راهپیماییها شامل طیف گستردهای از اقشار مختلف جامعه، از سالمندان تا جوانان و کودکان و حتی جانبازان و معلولان بود و حاضران تأکید کردند که مسئله فلسطین، به ویژه غزه، برای همه یمنیها اهمیت حیاتی دارد.
شرکتکنندگان در این راهپیماییها اعلام کردند که حمایت آنها از غزه تنها لفظی نیست و آمادگی دارند در مراکز آموزش و بسیج برای هرگونه اقدام لازم شرکت کنند.
آنها تأکید کردند که حضورشان در این حرکت، مکمل موشکها و پهپادهایی است که علیه رژیم صهیونیستی هدفگیری میشوند و یک پاسخ عملی به سیاستهای تجاوزگرانه تلآویو است.
در بیانیه رسمی راهپیماییهای صعده نیز ضمن تکرار شعار «وفاداری به شهدا؛ در حمایت از غزه هرگز عقب نمینشینیم»، بر موضع ملت یمن در حمایت از فلسطین و مسجد الاقصی و مخالفت با هرگونه استبداد و تجاوز تأکید شده است.
در این بیانیه آمده است که تجاوز به هر کشور اسلامی، به معنای حمله به تمام امت اسلام است و هر شهیدی که جان خود را از دست میدهد، متعلق به همه مسلمانان است.
شرکتکنندگان همچنین بر اهمیت توسعه توانمندیهای نظامی یمن در مقابله با رژیم صهیونیستی و نیروهای آمریکایی تاکید و اعلام کردند که با اعتماد به خداوند و اتحاد ملت، معجزات ممکن و در نهایت پیروزی حاصل خواهد شد.
این راهپیماییها در پاسخ به فراخوان «سید عبدالملک بدرالدین الحوثی» رهبر جنبش انصارالله یمن و با شعار «وفاداری به شهدا؛ در حمایت از غزه هرگز عقبنشینی نمیکنیم» برگزار شد و قرار است بعد از ظهر امروز نیز راهپیمایی مشابهی در صنعاء برگزار شود.
