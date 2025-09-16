چطور دروغ نگوییم؟

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) - ابنا: دوستم را میبینم که خیلی راحت دروغ میگوید! نمیخواهم مثل ایشان شوم، چه کنم؟ (راههای پیشگیری)
پاسخ:
از مهمترین راهکارهایی که انسان را از افتادن در دام گناه ایمن میدارد، پیشگیری از گناه است. حقیقتاً پیشگیری اهمیت بیشتری از درمان دارد؛ چراکه اگر انسان دچار گناه شود و بدتر از آن به گناه عادت کند، درمانش بهمراتب سختتر خواهد بود و نسبت به وقتیکه هنوز گناه نکرده، وقت بیشتری را باید برای ترک آن صرف نماید و به دنبال راهکارهایی برای درمان باشد.
آنچه انسان را از هر گناهی حفظ میکند تعبد و بندگی است. آدمی به هر میزان که بندگی کند به همان میزان از گناه دور میشود. اولین راه برای پیشگیری از دروغ این است که انسان صداقت خویش را در بندگی خدا نشان دهد. تقویت رابطه معنوی باخدا و تمسک به نماز اول وقت و پرهیز از بستر گناه، رنگ صداقت را در وجود انسان پررنگ و دروغگویی را بیرنگ میکند.
راهکارهای مهم ترک گناه دروغگویی
۱. تأمل در عواقب گناه
یکی از اموری که همواره میتواند مانع گناه شود، تأمل و تفکر در عواقب مادی و معنوی گناه است. دروغ قبیحترین و خبیثترینِ گناهان است. انسان دروغگو در نزد مردم خوار شده و اعتباری ندارد. چنین شخصی همواره خجالتزده است و دائم ترس رسوایی دارد. اضطراب و نگرانی بخش جداییناپذیر از زندگی دروغگوست. دروغگو ایمان ندارد، چراکه دروغ اعتقادها را متزلزل کرده و ایمان را تضعیف میکند. قرآن دراینرابطه میفرماید:
«این است و جز این نیست که بهدروغ، افترا میبندند کسانی که ایمان به خدا ندارند.»(۱)
حضرت امیرالمؤمنین علیهالسلام نیز فرمودند:
«بندهای مزه ایمان را نمییابد تا دروغ را ترک کند، خواه دروغ از روی شوخی و هزل باشد یا جدّی.»(۲)
در روایتی دیگر چنین آمده است:
«دروغ، خرابکننده بنای ایمان است.»(۳)
۲. تقویت اراده
آنچه گناه را برای انسان سخت میسازد اراده است. تقویت ارده مهمترین مانع در ارتکاب گناه است. اگر انسان بخواهد دروغ نگوید، باید از اراده بالایی برخوردار گردد. یکی از مهمترین اموری که میتواند در تقویت اراده مؤثر باشد، تقویت شناخت است. به هر میزان که شناخت انسان نسبت به امری افزون گردد و فواید و مزایای انجام یک کار یا معایب ترک آن را بداند، به همان میزان میل و گرایشش به آن امر افزون میگردد. برای تقویت اراده، موانعی همچون پرخوری، پرخوابی، پرگویی، راحتطلبی، دوستان ناباب، عادتهای بد، دلبستگیهای مادی و... باید رفع گردد.
۳. شجاعت
خیلی از مواقع علت دروغگویی ترس انسان از پیامدهای راستگویی است. انسان شجاع از هیچچیز جز خدا نمیترسد و اگر خطایی کرد با شجاعت اقدام به جبران میکند. گاهی برخی از خطاها بهراحتی با شجاعت صاحبش و چاشنی عذرخواهی قابلجبران است و نیازی بهدروغ گفتن نیست. درعینحال یادگیری مهارت نهگفتن ضروری به نظر میرسد، زیرا برخی از دروغها هم در شرایطی شکل میگیرد که شخص قادر به نهگفتن نیست.
نتیجهگیری:
تفکر در عواقب دروغگویی یک راهکار مهم است برای خودداری از دروغ. دروغ گفتن ممکن است در کوتاهمدت و به شکل آنی، فواید مختصری را نصیب انسان کند؛ اما در بلندمدت عواقب جدی مثل ازدستدادن اعتماد دیگران، احساس گناه، بیآبرو شدن، کمشدن رزقوروزی و... را به همراه دارد. معاشرت با افراد صادق میتواند در دورشدن از دروغگویی اثرگذار باشد. همچنین اگر انسان میداند در موقعیت خاصی احتمال دروغ گفتن او بیشتر است، باید از قرارگرفتن در آن موقعیت اجتناب کند و اگر هم در شرایط سختی قرار گرفت، بهجای دروغ گفتن، روشهایی برای گفتن حقیقت به شیوهای ملایم و قابلقبول پیدا کند.
پینوشتها:
۱. «إنَّما یَفْتَرِی الْکَذِبَ الَّذینَ لا یُؤْمِنُونَ»؛ نحل، آیه ۱۰۵.
۲. «لَا یَجِدُ عَبْدٌ طَعْمَ الْإِیمَانِ حَتَّی یَتْرُکَ الْکَذِبَ هَزْلَهُ وَ جِدَّهُ»؛ الشیخ الکلینی، الکافی، محقق/المصحح: غفاری علیاکبر و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ ق، ج ۲، ص ۳۴۰.
۳. «إِنَّ الْکَذِبَ هُوَ خَرَابُ الْإِیمَانِ»؛ الشیخ الکلینی، الکافی محقق/المصحح: غفاری علیاکبر و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ ق، ج ۲، ص ۳۳۹.
