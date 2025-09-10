به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ روز سه‌شنبه، ۱۸ شهریور۱۴۰۴، نشست علمی «امت واحده» از سوی شورای علمای شیعه افغانستان در تالار اختصاصی مدرسه خاتم‌النبیین(ص) برگزار شد.

این مراسم با حضور گسترده علما، روحانیون، شخصیت‌های علمی و فرهنگی، محصلین مدارس و نمایندگان رسانه‌ها برگزار گردید.

شرکت‌کنندگان در این نشست با اشاره به ابعاد مختلف شخصیت پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی(ص)، ایشان را محور اصلی امت واحده دانستند؛ شخصیتی که با بنیان‌گذاری نظامی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نوین توانست امت اسلامی را منسجم ساخته و به بشریت معنا و هویت ببخشد.

در این نشست همچنین بر جایگاه امام جعفر صادق(ع) به‌عنوان پیشوای بزرگ شیعه و استادالمذاهب تأکید شد و نقش ایشان در توسعه علوم اسلامی و تحکیم بنیان‌های فکری امت اسلامی یادآوری گردید.

علما و سخنرانان رمز پیروزی مسلمانان را در اتحاد و عبور از مرزهای قومی و مذهبی برای رسیدن به حقیقت اسلام دانستند.

آنان تأکید کردند که امت اسلامی همانند خدای یگانه باید واحد باشد و امت واحده اسلامی ریشه‌ای قرآنی دارد که می‌تواند راهگشای امروز مسلمانان در برابر چالش‌های جهانی باشد.

