انتشار مجموعه «عطر گل چای» با ۴۹۸ خاطره مستند از شهدای کومله

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سردار «عباس بایرامی» رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس در مراسم رونمایی از مجموعه جدید کتاب خاطرات شهدای بخش کومله با اسم عطر گل چای، با اشاره به انتشار سومین جلد دو جلدی این مجموعه، اظهار داشت: امسال توانستیم با تلاش شبانهروزی گروه پژوهش و همکاری خانوادهها و رزمندگان، ۴۹۸ خاطره مستند جمعآوری کنیم که نسبت به سال گذشته تقریباً ۲ برابر شده است.
وی با اشاره به اهمیت حفظ خاطرات شهدا، افزود: هدف از این کتابها ترویج سیره زندگی شهدا و انتقال تجربه به نسلهای بعدی است، بخش عمده خاطرات این دوره از شهدا روستایی و از طریق مصاحبه حضوری با خانوادهها و بستگان نزدیک جمعآوری شد.
رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس با بیان اینکه حساسیت اصلی در انتخاب خاطرات، رعایت سندیت و پرهیز از خاطرات غیرمستند یا خوابها بوده است و بیان کرد: بسیاری از پدر و مادران شهدا متأسفانه از دنیا رفتهاند و ما باید بتوانیم این میراث گرانبها را احیا کنیم.
به گفته بایرامی، از مجموع ۱۴۸ شهید تحت پوشش این مجموعه، خاطرات ۱۰۰ شهید تکمیل شده و برای ۴۴ شهید دیگر، از جمله شهدای روستایی، برنامهریزی برای تهیه کتابهای مستقل در آینده در نظر گرفته شده است.
وی با بیان تلاشهای گسترده برای جمعآوری خاطرات، افزود: مجاهدین پژوهشی ما نزدیک به سه ماه در روستاها حضور یافتند و با بهرهگیری از ظرفیت بستگان شهدا و آرشیوهای موجود، خاطرات را ثبت کردند، همچنین با همکاری صدا و سیما، بخشهایی از مستندهای قدسیان برای تدوین کتاب مورد استفاده قرار گرفت.
رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس با تأکید بر نقش خانوادهها و معلمان در ثبت خاطرات، گفت: بخش عمده خاطرات از مادران، پدران، خواهران و حتی عروسها و دامادهای شهدا جمعآوری شده است تا تصویری کامل و مستند از زندگی شهدای عزیز ارائه شود.
بایرامی از همه علاقهمندان خواست تا خاطرات تازه شهدا را در اختیار سازمان قرار دهند و افزود: ما با همکاری صدا و سیما، کتابها و مستندهای تلویزیونی را تولید و منتشر خواهیم کرد تا یاد و خاطره شهدا برای همیشه زنده بماند.
