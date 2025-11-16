به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ این گفت و گوی خاص با طلبه ای است که زندگی خویش را صرف تببین فرهنگ ناب شهادت نمود که حاصل آن تدوین 44 جلد کتاب با محوریت شهادت گردید. حجت الاسلام والمسلمین رضا خراسانی نژاد، نویسنده حوزه دفاع مقدس، در حاشیه مراسم رونمایی از آثار خود که در مجمع نمایندگان حوزه علمیه قم برگزار شد، در گفت و گو با ... ، با اشاره به اهمیت شناخت تکلیف و وظیفه بر اساس زمانه و عمل به آن، اظهار کرد: روزی در این کشور روزهای مبارزه با رژیم طاغوت و فاسد شاهنشاهی بود و روزی دیگر، روز حماسه، جهاد، ایثار و ایستادگی بر سر آرمان‌ها و ارزش‌ها و شهادت؛ همانی که شهیدان عزیزمان جانشان را بر سر دفاع از آن فدا کردند وی افزود: شهادت، تکامل انسان و خالصانه‌ترین طریق عاشقی است. شهدا برای رسیدن به این تکامل عزیزترین دارایی خویش را در طبق اخلاص گذاشته و آن را به معبود خویش تقدیم کردند و به عزت ابدی که هنر مردان خداست رسیدند و در جنة‌المأوای هستی قدم نهادند.

این راوی و تاریخ نگار دفاع مقدس، با اشاره به نگاه خویش از نیاز زمانه، خاطرنشان کرد: حال که از قافله شهادت بازمانده‌ام، برای ادای وظیفه بر آن شدم که خاطرات جمعی از شهدا را به شکل مصاحبه از خانواده، خویشاوندان، دوستان و همرزمان جمع‌آوری و در قالب کتاب به صورت مستند تدوین نموده تا از حافظه راویان در حافظه تاریخ ثبت شود و به مرور زمان به فراموشی سپرده نگردد، چرا که فراموش شدن این خاطرات، ظلم عظیم به شهدا، انقلاب اسلامی و جبهه حق است.

نماینده محترم طلاب دامغان در حوزه علمیه قم، با اشاره به جمع‌آوری اسناد و آثار بر جای مانده از شهدا، ابراز کرد: دست‌نوشته‌های شهید، مدارک هویتی مختلف، نامه‌ها، اسناد پرونده‌ای دوران تحصیل، اسناد پرونده‌ای مراکز اعزام، بنیاد شهید و ...؛ عکس‌های شهید از دوران تولد تا شهادت، مزار، خانه شهید و ...؛ فیلم‌های قابل عرضه ایشان؛ اطلاعات و مصاحبه‌های سابق شهید؛ آثار و فعالیت‌های برجای مانده از ایشان مانند جزوه، کتاب، بروشور مورد توجه بنده قرار گرفت.

وی، با تأکید بر نیاز هر قلم فرسایی به علم و تجربه در مقوله مورد نظر، بیان نمود: تجربه سابقم در جمع‌آوری آثار شهدا در خصوص شهدای روحانی دامغان در دهه هشتاد؛ استفاده از تجربه و اندوخته‌های علمی دوران طلبگی و حوزوی مانند خبر واحد، خبر متواتر و اخبار متعارض؛ به کار گرفتن علم و تجربه ده ساله‌ در مرکز فرهنگ و معارف قرآن در تهیه و تدوین پرونده‌های علمی دایره‌المعارف؛ استفاده از تجربه‌ اشخاص، مؤسسات، نویسنده‌ها، فیلم‌نامه نویس‌ها؛ بازدید و الگوگیری از فعالیت‌های بنیاد حفظ آثار استان کرمان و استفاده از تجربیات ستاد مرکز کنگره شهدای روحانی، بنیاد حفظ آثار و ستاد کنگره شهدای استان سمنان و مراکز همسو در قم و شرکت در دوره تاریخ شفاهی برگزار شده توسط ستاد کل نیروهای مسلح در تهران؛ توانست بنده را در این مسیر به توفیق برساند.

حجت الاسلام والمسلمین خراسانی نژاد ادامه داد: از سال 1398ش چاپ برخی کتاب‌های شهدای روحانی دامغان در قطع رحلی و به صورت محدود آغاز شد و از سال 1403ش چاپ کتاب‌های شهدای روستای خورزان در قطع رقعی ادامه پیدا کرد. کتاب‌های چاپ شده مجموعه روایت‌هایی است که خاطرات این شهدای عزیز را به نمایش می‌گذارد. این کتاب‌ها داستانی و رمان نیست بلکه «روایت‌محور» بوده و هر روایت به بخشی از ابعاد زندگی شهید و مسائل پیرامون آن می‌پردازد.

وی با اظهار این که در مجموع بیش از ده هزار عکس و سند جمع‌آوری شده و بیش از دو هزار مصاحبه انجام شده است، اضافه نمود: اگر چه شهدا، نام را در گمنامی می‌جستند و خلوص‌شان اجازه نمی‌داد که نمودی بیابند اما ما وظیفه داریم هر چه بیشتر و بهتر آنان را بشناسیم، بشناسانیم و ارج بگذاریم.

این فعال حوزه دفاع مقدس، در پایان، با اشاره به عناوین 44 اثر منتشر شده خویش، ابراز نمود: سلسله کتاب های 23 جلدی "یاران شهریار" با موضوع معرفی 23 طلبه شهید دامغان، حماسه سازان روحانیت دامغان در دفاع مقدس(زندگی نامه 256 روحانی شهید دامغان، آقا سید رضا، تشنه لب، مهمان خداوند، مثل آسمان، قلم خون، چراغ راه، بوی بهشـت، بعد از شهادت، تدارکچی، مسافری از بهشت، به رنگ سرخ، سربند یا حسین، گنج گمنامی، آزمون خونین، زمزمه های عاشقانه، شاهد شیدایی، مدافع حرم، مشق عاشقی، پرنده مهاجر و بی قرار کتاب های منتشر شده بنده می باشد. از همین فرصت استفاده نموده و اعلام می کنم که هر شخصی آزاد است که آثار یاد شده فوق را به نام خویش منتشر نموده و آن را توزیع نماید؛ چرا که هدف، نشر این معارف و گنجینه در بین مردم است.

........

پایان پیام/