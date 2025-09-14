ابطحی: بقای رژیم صهیونیستی به ادامه جنگ غزه بستگی دارد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید مجتبی ابطحی، دبیرکل کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین، روز یکشنبه در نشست ستاد انتفاضه و روز جهانی قدس که در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد، با اشاره به نزدیک شدن «طوفان الاقصی» به آستانه سومین سال خود، گفت: از همان آغاز عملیات حضور مقامات غربی و آمریکایی در سرزمین اشغالی و اعلام حمایت از رژیم چگونه بود؛ شیفت و پست نگهبانی گذاشته بودند و دائماً برای ریکاوری و بازگرداندن اسرائیل که در حال مرگ بود تلاش می‌کردند.

ابطحی افزود: غربی‌ها با توجه به تغییراتی که در جهان در حال وقوع بود و احساس افول غرب و انتقال قطعی نظام اداره جهان از غرب به شرق، برای جلوگیری از این حرکت به میدان قدس آمدند و تلاش‌شان نجات نظام سلطه‌ای بود که دچار بحران شده بود.

وی ادامه داد: بعد از آتش‌بس، نبرد با آمریکا را در غزه دیدیم. اگر شاهد خیزش‌های دانشگاهی در هاروارد، آکسفورد، کلمبیا و سوربون بودیم، به این خاطر بود که دشمنان احساس کردند این نبرد یک نبرد جهانی است برای نابودی ملت‌های مقاوم و جلوگیری از جهانی که به سمت عدالت حرکت می‌کرد.

دبیرکل کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین تاکید کرد: هیچ روزی در دانشگاه‌های غرب ندیدیم که شاهد حرکت ضدصهیونیستی نباشیم.

ابطحی تصریح کرد: جنگ در غزه طولانی‌تر از تصور عموم شده و وارد سومین سال خود شده است؛ دشمن نیز نمی‌خواهد این جنگ متوقف شود زیرا بقای آن‌ها به ادامه جنگ بستگی دارد و روز پایان این جنگ، روز پایان اسرائیل خواهد بود.

ابطحی با اشاره به روند بازسازی میدانی و نظامی در غزه گفت: زیباترین مراحل بازسازی جنگی و نظامی در غزه در حال اتفاق افتادن است. امروز رزمنده فلسطینی در صحنه و لحظه نبرد بازسازی می‌کند؛ آن‌ها از مهمات عمل‌نکرده دشمن استفاده کرده و با غنیمت‌گیری سلاح دشمن دست به عملیات می‌زنند.

وی درباره تلفات و وضعیت میدانی بیان کرد: ۱۳ درصد ملت فلسطین شهید شده و یک چهارم غزه در اختیار فلسطینی‌هاست. با این حال مقاومت ادامه دارد و تاکنون هیچ ندای تسلیم در غزه شنیده نشده است. این ملت هر لحظه در صحنه هستند و حمایت می‌کنند؛ ملت فلسطین این راه را انتخاب کرده است.

ابطحی در ادامه به عملیات اخیر و تلاش‌های اطلاعاتی طرفین اشاره و گفت: عملیات چند روز پیش با وجود اشراف اطلاعاتی و تکنولوژی گسترده دشمن عاجز ماند. این نبرد ادامه خواهد داشت و هیچ نشانی از تسلیم ملت فلسطین مشاهده نشده است؛ اما تزلزل و مایوس شدن اسرائیل کاملاً مشهود است.

دبیرکل کنفرانس همچنین در خصوص حادثه قطر اظهار داشت: اتفاقی که در قطر اتفاق افتاد، هیچ اطلاع موثقی به دوستان حماس داده نشده بود و فقط فضل خدا و تدابیر اطلاعاتی و امنیتی این عملیات گسترده و پرهزینه را تبدیل به شکست اسرائیل کرد که هم در داخل و هم در سطح جهان برای آن‌ها ضرر و زیان به همراه داشت.

ابطحی در پایان تاکید کرد: این حوادث اخیر لکه نگینی بر جبین سیاه و ننگین آمریکا خواهد ماند؛ دولتی که حتی دولت دوست خود را بمباران کرد و سوخت‌رسانی هم به هواپیماهای جنگی اسرائیل انجام شد.

