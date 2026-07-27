به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ این رویداد با آیین افتتاحیه رسمی و سخنرانی مسئولان و میهمانان آغاز شد و در ادامه، نشست تخصصی «شهادتهای زنده؛ روایت حقیقی از میدان» با حضور خانوادههای شهدا، اسرای آزادشده، مجروحان و خبرنگاران فلسطینی برگزار شد تا شرکتکنندگان از نزدیک در جریان روایتهای مستند از تحولات فلسطین قرار گیرند.
در ادامه برنامه، شرکتکنندگان به زیارت حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین امام علی (ع) در نجف اشرف مشرف شدند و در روز دوم نیز هیئتهای خارجی با حضور در حرم مطهر امام حسین (ع)، مورد استقبال تولیت آستان مقدس حسینی قرار گرفتند.
پس از سخنرانی مذهبی و اقامه نماز جماعت، آیین افتتاح موکب «ندای الاقصی» در مسیر پیادهروی زائران از نجف اشرف به کربلای معلی برگزار شد.
این کنفرانس با هدف تقویت همبستگی با آرمان فلسطین و ایجاد بستری برای تبیین واقعیتهای میدانی و گسترش همکاری میان نهادها و فعالان حاضر، به کار خود پایان داد.
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