پایان حضور کارفور در بحرین؛ بازتاب همبستگی با فلسطین

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گروه «ماجد الفطیم» اعلام کرد که تمامی فعالیتهای تجاری خود را تحت نام «کارفور» در بحرین متوقف میکند؛ اقدامی که پس از سالها حضور در بازار این کشور صورت گرفت.
این تصمیم در پی تشدید کارزارهای مردمی برای تحریم برند «کارفور» گرفته شد؛ سناریویی که پیشتر در اردن و عمان نیز تکرار شد و فشارهای افکار عمومی به خروج این شرکت از بازارهای محلی انجامید.
از زمان نسلکشی رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین، دعوتها به تحریم کارفور شدت گرفت. دلیل آن حمایت آشکار شعبههای اسرائیلی کارفور از این جنایات بود؛ از جمله توزیع بستههای هدیه رایگان میان نظامیان صهیونیست، راهاندازی کارزار جمعآوری کمک مالی برای ارتش اشغالگر و امضای قراردادهایی با شرکتها و بانکهای اسرائیلی که در جنایات جنگی علیه مردم فلسطین نقش دارند.
ناظران تأکید کردند که این اقدام نشاندهنده تأثیر مستقیم و جدی تحریمهای مردمی بر سیاستهای شرکتهای بزرگ است.
