به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شرکت فرانسوی «کارفور» طی ماههای اخیر فروشگاههای خود را در چهار کشور عربی تعطیل کرده است؛ اقدامی که از سوی حامیان فلسطین ــ که از آغاز جنگ غزه این برند را تحریم کردهاند ــ بهعنوان یک پیروزی توصیف میشود.
کارفور سالهاست در معرض انتقادات فعالان طرفدار فلسطین قرار دارد؛ آنها این شرکت را متهم میکنند که محصولات تولیدی در شهرکهای اسرائیلی و همچنین کالاهای شرکتهایی فعال در این شهرکها را عرضه میکند. با این حال، «الکساندر بومبار» مدیرعامل کارفور، پیشتر هرگونه حضور این برند در شهرکهای غیرقانونی اسرائیلی را رد کرده بود.
با وجود این تکذیبها، گروه «ماجد الفطیم» (صاحب امتیاز کارفور در منطقه) ظرف کمتر از یک سال فروشگاههای این برند را در اردن، عمان، کویت و بحرین تعطیل کرد. همزمان، این کشورها شاهد موجی از تحریم برندهای تجاری مرتبط با اسرائیل بودند. فروشگاههای تعطیلشده کارفور با برند «هایپرماکس» جایگزین شدهاند که به طور کامل در مالکیت ماجد الفطیم است.
حامیان فلسطین این اقدام را نتیجه فشار افکار عمومی میدانند. برخی خریداران نیز پس از تغییر نام فروشگاهها ابراز خرسندی کردند و گفتند که نمیتوان در برابر جنایات غزه بیتفاوت ماند.
در مقابل، برخی تحلیلگران اقتصادی این تصمیم را بخشی از سیاست گستردهتر کارفور برای بازنگری جغرافیای فعالیتهایش و مقابله با بحران مالی دانستهاند. بر اساس گزارشها، درآمد خردهفروشی گروه ماجد الفطیم در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل ۱۰ درصد کاهش یافته و در نیمه نخست ۲۰۲۵ نیز یک درصد دیگر افت داشته است.
همزمان، کمپین «بی.دی.اس» (BDS) بارها کارفور را به همکاری مستقیم با شرکتهای اسرائیلی و حتی حمایت از نظامیان اسرائیلی متهم کرده و خواستار توقف فروش محصولات تولیدشده در شهرکها شده است.
تعطیلی کارفور همزمان با کاهش مشتریان برندهایی مانند «استارباکس» و «مکدونالدز» در خاورمیانه رخ داده است. این روند نشان میدهد که فشار اجتماعی و ابزار بایکوت به ابزاری مهم در دست ملتهای عرب برای بیان مخالفت با سیاستهای اسرائیل تبدیل شده است.
