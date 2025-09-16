به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه WTTW در شیکاگوی ایالات متحدۀ امریکا با همکاری سازمان Inspired Generosity، فیلم مستند «چگونه اسلام بر آمریکاییهای سیاهپوست در شیکاگو در دهه ۱۹۲۰ تأثیر گذاشت» را به اکران عمومی میگذارد.
شبکۀ محلی شیکاگو در گزارش خود نوشت این مستند نشان میدهد چگونه گروههای مسلمان به آمریکاییهای سیاهپوست طبقه کارگر کمک کردند تا محدودیتهای نژادی را پشت سر گذاشته و هویت و کرامت خود را حفظ کنند.
سازمان inspired generosity با به تصویر کشیدن داستانهای سخاوت و بخشش مسلمانان آمریکایی اینگونه روایت آنها را بازگو میکند
مستند چگونه اسلام بر آمریکاییهای سیاهپوست در شیکاگو در دهه ۱۹۲۰ تأثیر گذاشت یکی از شش قسمت سری مستند کوتاه «American Muslims: A History Revealed» است که توسط شبکه PBS تولید شده و به بررسی تاریخ اولیه مسلمانان در آمریکا میپردازد. این قسمت بهویژه بر تأثیر اسلام بر جوامع سیاهپوست آمریکایی در دهه ۱۹۲۰ در شهر شیکاگو تمرکز دارد.
این مستند روز چهارشنبه، ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵ مصادف با ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ از ساعت ۵ تا ۷ بعدازظهر به وقت محلی شیکاگو اکران عمومی دارد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما