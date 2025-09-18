به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تارنمای رسمی مرکز اسلامی تولدو (ICGT) اعلام کرد که بیستوسومین جشنواره بینالمللی خود را در روزهای شنبه و یکشنبه ۲۰ و ۲۱ سپتامبر (۲۹ و ۳۰ شهریور) برگزار میکند. این رویداد روز شنبه از ساعت ۱۱ صبح تا ۷ عصر و روز یکشنبه از ساعت ۱۲ ظهر تا ۶ عصر در محوطه این مرکز در ایالت اوهایو برگزار میشود.
در همین راستا، رئیس کمیتۀ جشنواره گفت: خوشحالیم که این سنت را ادامه میدهیم؛ سنتی که جامعه را در جشن وحدت و درک چندفرهنگی گرد هم میآورد. مرکز اسلامی تولدو همچنان متعهد به تقویت دوستی و گفتوگو از طریق چنین برنامههایی است.
نمایشگاهها و برنامههای تعاملی فرهنگی، غذاهای اصیل بینالمللی، اجراهای سنتی، ، بازارچه بینالمللی با کالاهای دستساز قرار است بخشی از برنامههای این جشنوارۀ بینالمللی باشد.
مرکز اسلامی تولدو در ایالت اوهایوی آمریکا، یکی از قدیمیترین مراکز اسلامی در این کشور بهحساب میآید.
