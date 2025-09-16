هجرت طلاب برای کسب علم، ادامه راه حضرت معصومه(س) است/ ۴ توصیه برای کسب آرامش در مسیر تحصیل

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سرکار خانم برقعی، مدیر جامعه الزهرا سلاماللهعلیها، به عنوان اولین سخنران در آیین مشترک آغاز سال تحصیلی جامعه الزهرا(س) و مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران به ایراد سخن پرداخت.
وی در ابتدای سخنان خود ضمن گرامیداشت یاد امام راحل و شهدا، ایام ماه ربیع را تبریک گفت و سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها به شهر مقدس قم را گرامی داشت.
هجرت حضرت معصومه(س)؛ طرحی الهی برای امتسازی
به گزارش خبرنگار ابنا، مدیر جامعه الزهرا(س) با اشاره به سالروز ورود بانوی کرامت به قم، اظهار داشت: «آمدن حضرت معصومه سلام الله علیها به قم بر اساس تدبیر الهی است. پشت صحنه حضور ایشان، برنامه بزرگی برای «ساختن امت» وجود دارد».
خانم برقعی «هجرت» را یکی از طرحهای کلیدی انبیاء و ائمه اطهار علیهمالسلام برای امتسازی خواند و افزود: حضرت معصومه(س) از سوی برادر بزرگوارشان امام رضا(ع) مأموریت یافتند که هجرت کنند و این مأموریت را در قم به انجام رساندند. وی تصریح کرد که پس از گذشت حدود ۱۲۰۰ سال، یکی از ثمرات آشکار این هجرت، تبدیل شدن قم به مرکز علم و مأمن انقلاب اسلامی بوده است.
طلاب جدیدالورود، هجرتکنندگان در راه کسب علم هستند
مدیر جامعه الزهرا(س) در بخش دیگری از سخنان خود، خطاب به طلاب، بهویژه پذیرفتهشدگان جدید، گفت: «همه شما طلاب چه با سکونت در شهر قم و حضور در جامعه الزهرا یا مدارس مرکز مدیریت، و چه با ایجاد حلقه وصل از سایر استانها و شهرستانهای سراسر کشور با علوم دینی در شهر قم، به نوعی برای کسب و یادگیری مؤثر علوم دینی، هجرت کردهاید».
وی ضمن خیرمقدم به این «هجرتکنندگان در راه خدا»، برای آنان آرزوی سربلندی و افتخارآفرینی برای خود، خانواده، جامعه الزهرا(س) و نظام اسلامی کرد و ابراز امیدواری نمود که پس از کسب عمیق و کاربردی علوم الهی، برای نشر معارف دینی به شهرهای خود بازگردند.
چهار توصیه کلیدی برای کسب آرامش در کنار تحصیل
خانم برقعی در ادامه، با تأکید بر اهمیت «داشتن آرامش و قابلیت آرامشبخشی» در ایام تحصیل، چهار توصیه مهم را برای طلاب بیان کرد:
۱. پناه به قرآن و تدبر در آن: وی با اشاره به آیه شریفه «أَلا بِذِکرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ»، توسل به آیات قرآن و تأمل در آن را راهی برای رسیدن به آرامش دانست و گفت آیات آرامشبخش قرآن، بهویژه در هنگام سختیها، راهگشا هستند.
۲. تمرکز بر نماز و تأکید بر نماز اول وقت: مدیر جامعه الزهرا(س) نماز را ذکر الهی و مایه آرامش معرفی کرد و با استناد به آیه «وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِکْرِی»، تأکید نمود که نماز اول وقت با ایجاد پیوند معنوی مستمر با خداوند، موجب ثبات روحی میشود.
۳. دعا برای دیگران: ایشان دعا برای دیگران را عاملی دانست که نهتنها دیگران را از برکات الهی بهرهمند میسازد، بلکه موجب آرامش قلبی خود فرد نیز میشود. وی از طلاب خواست تا با دلهای پاک خود برای خادمان دین و کشور دعا کنند.
۴. همنشینی و انس با خوبان: خانم برقعی همنشینی با اهل ایمان و گفتگوهای مفید و انرژیبخش را راهکار دیگری برای کسب آرامش معرفی کرد. وی افزود: گفتگوهای چالشی نیز اگر با نیت خیرخواهی و برای حل مسئله باشد، مؤثر خواهد بود و تأثیر همنشین آرامشبخش در زندگی بسیار زیاد است.
ایشان در پایان سخنان خود، این اطمینان را به طلاب داد که مسئولان و اساتید نیز برای آرامشبخشی به آنان، همواره در کنارشان خواهند بود.
