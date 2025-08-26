بازیگر آمریکایی: وضعیت غزه، نتیجه تصمیمات صاحبان قدرت است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «مارک رافلو» بازیگر سرشناس هالیوود و ستاره مجموعه سینمایی «انتقام‌جویان» در اظهاراتی، قحطی در غزه را محکوم کرد و آن را «جنایت علیه بشریت» خواند.

او با انتشار پیامی در شبکه‌ اجتماعی اینستاگرام به‌شدت از سکوت قدرت‌های جهانی انتقاد کرده و تأکید کرد که بی‌عملی رهبران سیاسی، این فاجعه انسانی را ممکن کرده است.

رافلو که با نقش «هالک» در دنیای سینمایی مارول به شهرت جهانی رسیده است، در این پیام نوشت: آنچه در غزه می‌بینیم صرفاً یک تراژدی نیست؛ این یک جنایت علیه بشریت است. گرسنگی اجباری، یک قحطی ساخته دست بشر برای کودکانی که در برابر چشم جهانی خاموش، جان می‌دهند. این یک بلای طبیعی نیست؛ این نتیجه انتخاب‌های آگاهانه صاحبان قدرت است.

او با لحنی تند خطاب به رهبران جهان هشدار داد: سکوت شما یعنی همدستی. بی‌عملی شما این رنج را ممکن کرده است. ما نمی‌توانیم بایستیم و تماشاگر مرگ یک ملت باشیم. انسانیت از ما بیشتر می‌طلبد. [باید] کاری کنید!

رافلو همچنین از مردم سراسر جهان خواست تا صدای خود را بلند کرده و پایان‌دادن به این بحران را مطالبه کنند. او خطاب به هوادارانش و دیگر مردم جهان نوشت: پایان قحطی و نسل‌کشی و ویرانی را مطالبه کنید. پاسخگویی را مطالبه کنید. زندگی را مطالبه کنید.

