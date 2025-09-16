به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که این کشور، تحریمهای تازهای را علیه ایران وضع کرده است که افراد و نهادهایی را هدف میگیرد که به گفته واشنگتن در تأمین مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقش دارند.
این وزارتخانه در بیانیهای ادعا کرد که افراد و شرکتهای هدفگرفتهشده، در هماهنگی انتقالهای مالی ـ بخشی از آن ناشی از فروش نفت ایران ـ به نفع نیروی قدس سپاه و همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران مشارکت داشتهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا مدعی شد: چنین شبکههایی از بانکهای سایه (موازی) ایران که توسط تسهیلکنندگان مالی غیرقانونی اما مورد اعتماد ایران اداره میشوند، از نظام مالی بینالمللی سوءاستفاده کرده و با استفاده از شرکتهای پوششی خارجی و ارزهای دیجیتال، تحریمها را دور میزنند.
بر اساس این تحریمها، افراد و شرکتهای آمریکایی به طور کلی از انجام هرگونه معامله تجاری با افراد و نهادهای هدفقرارگرفته ممنوع هستند.
این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که تنشها میان واشنگتن و تهران، پس از آنکه ایران مذاکرات هستهای با آمریکا را متوقف کرد، افزایش یافته است. این تصمیم ایران پس از حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به برخی تاسیسات هستهای ایران در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی اتخاذ شد.
