به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که تحریم‌هایی را علیه شبکه‌ای از کشتی‌ها و شرکت‌های حمل‌ونقل اعمال کرده است. این شبکه به ادعای این وزارت‌خانه توسط یک تاجر دارای تابعیت عراق و کشور سنت کیتس و نویس اداره می‌شود و در قاچاق نفت ایران تحت پوشش نفت عراق نقش داشته است.

طبق بیانیه رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شبکه که مقر آن در امارات متحده عربی قرار دارد، عمدتاً از طریق مخلوط کردن نفت ایران با نفت عراق به‌صورت مخفیانه فعالیت می‌کند و سپس آن را به‌عنوان نفت عراقی به بازار عرضه می‌کند تا از تحریم‌ها فرار کند.

«اسکات بیسنت» وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌ای اعلام کرد: این وزارت‌خانه با هدف قرار دادن جریان درآمدهای نفتی ایران، تلاش می‌کند توانایی رژیم ایران برای انجام حملات علیه آمریکا و متحدانش را تضعیف کند.

وی افزود: ما همچنان متعهد هستیم که نفت ایران بخشی از تأمین جهانی نباشد و به مقابله با تلاش‌های مستمر تهران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا ادامه خواهیم داد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرد که این تاجر، شرکت «بابیلون نویگیشن دی.ام.سی.سی» و چند کشتی را به‌دلیل مالکیت یا فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم به‌نمایندگی از این شرکت، در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. در این فهرست، چند نفت‌کش با پرچم لیبریا از جمله کشتی‌های «ادینا»، «لیلیانا» و «کامیلا» به‌عنوان دارایی‌هایی که شرکت بابیلون در آن‌ها منافع دارد، معرفی شده‌اند.

طبق ادعای وزارت خزانه‌داری آمریکا، این نفت‌کش‌ها در عملیات مخلوط کردن نفت ایران و عراق در دریا از جمله از طریق انتقال نفت از کشتی به کشتی در خلیج فارس و بنادر عراق نقش داشته‌اند.

همچنین، چند شرکت مستقر در جزایر مارشال از جمله شرکت‌های «تریفو نویگیشن»، «کیلی شیپ ترید»، «اودیار منیجمنت»، «باناریا مارین» و «توب‌سیل شیپ هولدینگ» نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که این شرکت‌ها به‌عنوان مالکان ثبت‌شده کشتی‌ها عمل می‌کنند و احتمالاً برای پنهان کردن میزان مالکیت تاجر مذکور در این کشتی‌ها به‌کار گرفته شده‌اند.

