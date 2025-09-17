به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جمعیت اسلامی الوفاق بحرین در بیانیهای اعلام کرد که سالگرد امضای توافقنامه «ابراهیم» توسط دولت بحرین در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰، در حالی فرا رسیده که وحشیگری رژیم صهیونیستی شدت یافته و حملات آن به غزه و همچنین هدف قرار دادن کشورهایی چون قطر، یمن، لبنان و سوریه افزایش یافته است.
الوفاق تأکید کرد: تحولات اخیر در فلسطین و تجاوز اخیر به قطر نشان داد که رژیم بحرین تا چه اندازه دچار فروپاشی و از دست دادن هویت عربی و اسلامی خود شده است.
این جمعیت همچنین به استفاده سرد و محتاطانه رژیم بحرین در محکومیت حمله اسرائیل به قطر اشاره کرد و گفت: چند روز پس از آنکه عملیات شهادت طلبانه قدس را تروریستی خواند، تنها به توصیف تجاوز اسرائیل به قطر بهعنوان نقض حاکمیت و یک حمله اسرائیلی بسنده کرد، نه یک تجاوز!
الوفاق افزود: این نشانهها، عمق فاصلهگیری رژیم بحرین از محیط پیرامونیاش را آشکار کرد؛ بهطوریکه طی پنج سال از امضای توافقنامههای ابراهیم، به تدریج در مسیر عادیسازی روابط سقوط کرد و از یک کشور مستقل به دولتی تبدیل شد که با دشمن همدستی میکند و منافع و احساسات او را در نظر میگیرد.
این بیانیه خاطرنشان کرد که روابط محرمانه با رژیم صهیونیستی از دهه ۹۰ آغاز شد و در سال ۲۰۲۰ به عادیسازی رسمی انجامید؛ اقدامی که همزمان با سقوط ارزشهای اخلاقی و انسانی صورت گرفت.
الوفاق در پایان تأکید کرد: تاریخی که رژیم بحرین برای خود در قلب خلیج فارس میسازد، تاریخی بیهویت است؛ نه عربی و نه اسلامی.
