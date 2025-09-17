تجاوز نظامی اسرائیل به حومه قنیطره و بازداشت چهار جوان سوری

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای ارتش صهیونیستی امروز چهارشنبه دست به تجاوزات جدیدی در مناطق شمالی حومه قنیطره زد.

بر اساس گزارش تلویزیون رسمی سوریه، نظامیان اسرائیلی با خودروهای نظامی حامل سربازان وارد دو شهرک جباتا الخشب و اوفانیا شدند و عملیات بازرسی و گشت‌زنی را در برخی منازل و پشت‌بام‌ها انجام دادند.

این اقدامات هم‌زمان با پرواز پهپادهای اسرائیلی در ارتفاع پایین صورت گرفت.

در ادامه این عملیات، ارتش رژیم صهیونیستی چهار جوان سوری را از روستاهای خان أرنبة، جباتا الخشب و اوفانیا بازداشت کرد؛ این بازداشت‌ها در جریان یورش به چندین منزل مسکونی انجام شد.

گفتنی است ارتش رژیم صهیونیستی پس از سقوط دولت بشار اسد به شدتِ حملات خود علیه زیرساخت‌ها و مراکز نظامی سوریه افزایش داده است و در ماه‌های گذشته در چندین نوبت مراکز نظامی این کشور را بمباران کرد.

از زمان سقوط دولت اسد، ارتش رژیم اسرائیل با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان و سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.

..................................

پایان پیام/ 167