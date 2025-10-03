به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم سوگواری سالروز وفات کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها امروز با حضور جمع کثیری از علما، فضلا، طلاب و عموم عاشقان و شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در حسینیه دفتر آیت الله فاضل لنکرانی در قم برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی در این مراسم به تبیین فضائل و کرامات کریمه اهل بیت سلام الله علیها پرداخت و گفت: همه علما و بزرگان در طول تاریخ در جوار این بانوی با کرامت ریزه خوار خوان آن حضرت بوده اند و این مضجع شریف نعمت بزرگیست که همه باید قدردان آن باشیم.

وی با اشاره به مراسمات مختلفی که برای بزرگداشت رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها گرفته می شود افزود: باید خیلی بیشتر از این حجم از عرض ارادت ها برای ائمه معصومین(ع) و نبی مکرم اسلام(ص) نیز گرفته شود تا نسل جوان ما با این شخصیت های بی نظیر بیشتر آشنا شوند.

خاطر نشان می شود که در ادامه این مراسم، مادحین اهل بیت(ع) به روضه خوانی پرداختند.

