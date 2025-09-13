به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خارجه قطر در بیانیهای اعلام کرد که «محمد بن عبدالرحمن آلثانی» نخستوزیر و وزیر امور خارجه این کشور در واشنگتن با «جی دی ونس» معاون رئیسجمهور آمریکا و «مارکو روبیو» وزیر خارجه این کشور دیدار کرد.
طبق گزارش روزنامه العربی الجدید، آل ثانی در این دیدار تصریح کرد: «دوحه تمامی اقدامات لازم را برای حفاظت از امنیت و حاکمیت ملی خود در برابر تجاوز اسرائیل به کار خواهد بست.»
دو طرف در این دیدار روابط راهبردی میان قطر و آمریکا و راههای تقویت آن را بررسی کردند.
همچنین تحولات منطقه و نقش دوحه در تلاشهای صلحجویانه محور گفتوگوها بود.
نخستوزیر قطر ضمن ابراز قدردانی از شراکت نزدیک با آمریکا، بر حمایت واشنگتن از استقلال و نقش میانجیگرانه قطر در منطقه تأکید کرد.
جی دی ونس نیز با بیان اینکه قطر یک متحد راهبردی و قابل اعتماد برای آمریکاست، از تلاشهای مستمر این کشور در زمینه میانجیگری و صلح تمجید کرد.
او افزود: «راهکارهای دیپلماتیک بهترین مسیر برای حل مسائل پیچیده منطقهای هستند.»
خبرگزاری رویترز نیز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که این دیدار حدود یک ساعت به طول انجامید و موضوعاتی چون آینده نقش میانجیگرانه قطر در منطقه و همکاریهای دفاعی میان دو کشور، بهویژه پس از حمله رژیم صهیونیستی به دوحه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
