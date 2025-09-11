به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سیدعبدالملک الحوثی رهبر انصرالله یمن در سخنانی که امروز پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ انجام شد، آمریکا را شریک جنایات رژیم صهیونیستی دانست و بر ادامه مقاومت و وحدت اسلامی در برابر این تجاوزگری‌ها تأکید کرد.

جنایات بی‌سابقه رژیم صهیونیستی در غزه

عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر جنبش انصارالله یمن، در سخنرانی امروز خود با تشریح ابعاد جدیدی از جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه، هشدار داد که تجاوزات این رژیم پس از ۷۰۳ روز نه تنها متوقف نشده، بلکه به شکل هولناکی در حال تشدید است.

آمار تکان‌دهنده شهدا و نسل‌کشی آشکار

الحوثی با اعلام این که شمار شهدای کودک در غزه از مرز ۲۰ هزار و شهدای زن از ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر گذشته است، خاطرنشان کرد: «رژیم صهیونیستی تاکنون ۲۷۰۰ خانواده فلسطینی را به طور کامل از صفحه روزگار محو کرده که نشان از عزم این رژیم برای نسل‌کشی همه‌جانبه و هدف قرار دادن تمامی گروه‌ها بدون کوچک‌ترین استثنا دارد.»

سکوت مجامع جهانی در برابر قحطی عمدی

رهبر انصارالله یمن با اشاره به تأیید جنایت برنامه‌ریزی‌شده صهیونیست‌ها توسط نهادهای بین‌المللی، تصریح کرد: «هدف‌گیری گسترده دشمن در نسل‌کشی از طریق محاصره غذایی و گرسنگی دادن به مردم غزه توسط تمام سازمان‌های معتبر جهانی به رسمیت شناخته شده، اما متأسفانه از زمان اعلام قحطی توسط سازمان ملل، هیچ اقدام عملی برای تغییر این وضعیت انجام نشده است.»

وی افزود: «همگان شاهد هستند که دشمن صهیونیستی در حق دو میلیون انسان در غزه جنایت گرسنگی مرتکب می‌شود؛ جنایتی که در تاریخ جهان بی‌سابقه است.»

تخریب گسترده زیرساخت‌ها و بمباران مساجد

الحوثی ادامه داد: «۹۰ درصد از بافت شهری غزه به طور کامل تخریب شده و دشمن با استفاده از بمب‌های آمریکایی به دنبال نابودی هرگونه زیرساخت و نشانه حیات در این منطقه است. انفجار برج‌های مسکونی و زیرساخت‌های ارتباطی نیز با هدف انزوای کامل غزه و پنهان کردن ابعاد جنایاتشان انجام می‌گیرد.»

رهبر انصارالله یمن در پایان، بمباران عمدی مساجد را نشانه‌ای آشکار از دشمنی ذاتی این رژیم با اسلام و مسلمانان جهان خواند و تأکید کرد که مقاومت در برابر این جنایات تا احقاق کامل حقوق مردم فلسطین ادامه خواهد یافت.

نقشه‌های رژیم صهیونیستی برای گسترش سیطره در منطقه

سید عبدالملک الحوثی هشدار داد: رژیم صهیونیستی تلاش می کند که روند سیطره خود بر سراسر سرزمین فلسطین را کامل کرده و سپس پا را فراتر از سرزمین فلسطین بگذارد.

وی افزود: رژیم صهیونیستی طرح هایی در سطح کشورهای همجوار در لبنان و سوریه دارد و نقشه هایی علیه اردن و مصر و عراق در سرمی پروراند.

همدستی آمریکا در نسل‌کشی و «اسرائیل بزرگ»

رهبر انقلاب یمن گفت: آمریکایی ها نسل کشی امت اسلامی و فراهم کردن بستر را برای برپایی به اصطلاح “اسرائیل بزرگ” را ماموریتی مقدس و بسیار با اهمیت می دانند.

فشار بر لبنان و تجاوز به سوریه

وی درباره تحولات لبنان گفت: فشار سیاسی بر لبنان برای کنار گذاشتن سلاح خود با هدف قادر ساختن دشمن برای تکمیل نقشه خود جهت سیطره بر لبنان بدون هیچ مانعی صورت می‌گیرد.

سید عبدالملک الحوثی گفت: در مقابل تلاش برای خلع سلاح مقاومت در لبنان، رژیم صهیونیستی برای مسلح شدن هرچه بیشتر خود تلاش می‌کند.

وی درباره اوضاع سوریه گفت: تجاوز اسرائیل به سوریه ادامه دارد و این درس بزرگی برای همه عرب ها و همه کسانی است که رویکرد متضادی با ایده جهاد دارند.

تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر و بی‌احترامی به حاکمیت‌ها

رهبر انقلاب یمن همچنین به حمله رژیم صهیونیستی به قطر اشاره کرد و گفت: دشمن اسرائیلی با حمله به قطر، به دنبال گسترش دامنه تجاوزات خود در منطقه است.

وی افزود: دشمن اسرائیلی نشان می دهد که به هیچ وجه، نه به حقوق کشورهای عربی و نه حاکمیت آنها احترام می گذارد و هیچ ملاحظه ای ندارد.

رهبر انقلاب یمن گفت که آمریکا با رژیم اسرائیل در تحکیم جولان دادن این رژیم در منطقه شریک است.

وی افزود: دشمن اسرائیلی با تجاوز خود به قطر، جولان خود در منطقه را از جمله علیه کشورهای خلیج فارس و سایر کشورهای عربی گسترش می دهد.

دلایل حمله به قطر و شکست ترور مقامات حماس

سید عبدالملک الحوثی درباره تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر گفت: حمله به قطر برای این صورت گرفت که این کشور نقشی اساسی در مذاکرات صلح و توقف تجاوزگری علیه نوار غزه ایفا کرده است.

وی گفت: دشمن اسرائیلی با حمله به قطر، مرتکب دو اقدام تجاوزکارانه شد. نخست تجاوزگری علیه هیات مذاکره‌کننده حماس حاضر در کشور قطر، و دوم تجاوزگری علیه حاکمیت قطر.

رهبر انقلاب یمن گفت: شکی نیست که دشمن اسرائیلی در تجاوز خود به قطر، از حمایت و پشتیبانی آمریکا اطمینان داشت.

وی افزود: خدا را شکر می‌کنیم که تجاوزگری علیه جنبش حماس در دوحه شکست خورد و این شکست را به برادرانمان در جنبش حماس تبریک می گوییم.

سید عبدالملک الحوثی گفت: دشمن اسرائیلی نه نقش قطر در مذاکرات صلح و نه روابط بین‌المللی و منطقه‌ای آن را در نظر گرفت.

پاسخ مقاومت: عملیات پهپادی و دریایی

وی افزود: عملیات یگان پهپادی متعدد و مؤثر بوده است، به طوری که ۲۳ پهپاد چندین هدف را در مناطق الخضیره، یافا، اسدود، عسقلان، النقب و ام الرشراش هدف قرار دادند.

سید عبدالملک الحوثی گفت: عملیات موفقیت‌آمیز علیه فرودگاهی که دشمن اسرائیلی آن را فرودگاه «رامون» می‌نامد و همچنین فرودگاه اللد صورت گرفت.

وی افزود: همچنین دو عملیات علیه دو کشتی تجاری رژیم اسرائیل در شمال دریای سرخ انجام شد.

ادامه مقاومت و فراخوان برای راهپیمایی میلیونی

رهبر انقلاب یمن گفت: تجاوز نظامی دیروز رژیم اسرائیل به یمن هیچ دستاوردی برای این رژیم نداشت و فقط بیانگر ورشکستگی، جنایت آفرینی و تجاوزگری صهیونیستها بود.

وی گفت: تجاوزگری اسرائیل و جنایات آن، اراده‌ مردم عزیز ما را نخواهد شکست، بلکه بر قدرت و پایداری آنها در عزم و اراده‌شان خواهد افزود.

سید عبدالملک الحوثی همچنین خواستار راهپیمایی میلیونی در فردا جمعه برای همبستگی با ملت فلسطین و محکوم کردن تجاوزگری رژیم صهیونیستی در منطقه شد.

وی گفت: جنایت رژیم صهیونیستی نه تنها تجاوز به حاکمیت کشور قطر است، بلکه اعلام جنگ وحشیانه‌ای علیه تمام کشورهای عربی و اسلامی به شمار می رود و این رژیم امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را به خطر می‌اندازد.

