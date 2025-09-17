هشدار سازمان ملل متحد نسبت به تشدید بحران گرسنگی در کشور یمن

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «توم فلیچر» معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه هشدار داد که افزایش قیمت مواد غذایی، فروپاشی اقتصاد و تداوم درگیری‌ها می‌تواند یمن را به سومین کشور جهان از نظر شدت ناامنی غذایی تبدیل کند.

او در گزارش خود به شورای امنیت درباره وضعیت یمن تأکید کرد که احتمال دارد تا پیش از ماه فوریه سال آینده میلادی، یک میلیون نفر دیگر در یمن به جمع ۱۷ میلیون یمنی که هم‌اکنون از کمبود غذا رنج می‌برند، افزوده شوند و به مرحله گرسنگی شدید برسند.

فلیچر تصریح کرد: نباید اجازه دهیم گرسنگی جمعی آینده یمن را رقم بزند. در یکی از هر پنج خانواده یمنی، دست‌کم یک نفر روز و شبی کامل بدون هیچ غذایی سپری می‌کند.

او در عین حال از تلاش کارکنان حوزه امداد و کمک‌های بشردوستانه قدردانی کرد که با وجود کمبود منابع مالی و دشواری‌های فراوان، همچنان به یاری نیازمندان می‌شتابند.

فلیچر به نمونه‌هایی از فعالیت‌های بشردوستانه در یمن از جمله استان حجه، اشاره کرد، جایی که سازمان‌های امدادی برای جلوگیری از گسترش ناامنی غذایی پس از مرگ کودکان بر اثر گرسنگی در اردوگاه‌های آوارگان، کمک‌رسانی خود را افزایش دادند.

این مقام سازمان ملل هشدار داد که کمبود منابع مالی و محدودیت‌های محیطی به صورت فزاینده مانع دسترسی به شمار بیشتری از نیازمندان و ارائه مداخلات کامل نجات‌بخش می‌شود.

