به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک گزارش تازه از برنامه جهانی غذا (WFP) و شاخص جهانی گرسنگی برای سال ۲۰۲۵ نشان میدهد که سطح گرسنگی در یمن همچنان در محدودهای بسیار نگرانکننده، قرار دارد، و شاخصهای جدید حاکی از خطر افزایش گرسنگی به مرحله فوقحاد در آینده نزدیک است.
طبق دادههای پیمایش میدانی انجامشده در سپتامبر ۲۰۲۵، حدود ۶۱ درصد از خانوارهای یمنی قادر به تأمین حداقل نیازهای غذایی خود نیستند.
گزارش میافزاید که ۴۹ درصد از خانوادهها ناچار شدهاند مصرف بزرگسالان را کاهش دهند تا بتوانند کودکان خود را تغذیه کنند؛ اقدامی که بیانگر عمق بحران غذایی و تلاش مردم برای سازگاری با کمبود شدید مواد غذایی است.
همچنین مشخص شد که آوارگان داخلی بیشترین آسیب را متحمل شدهاند؛ بهگونهای که ۴۲ درصد از آنان سطوحی از گرسنگی متوسط تا شدید را تجربه میکنند.
در میان مناطق کشور، صنعا – که تحت کنترل جنبش انصارالله (حوثیها) است – بالاترین نرخ محرومیت غذایی را در میان آوارگان با ۴۵ درصد به خود اختصاص داده است؛ در حالیکه این رقم در مناطق تحت کنترل ائتلاف سعودی در یمن حدود ۳۳ درصد گزارش شده است.
در همین حال، شاخص صلح جهانی ۲۰۲۵ یمن را در رتبه پنجم کمصلحترین کشور جهان قرار داده است.
گزارش میگوید حملات به بنادر دریای سرخ باعث شده که در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی، واردات مواد غذایی ۲۳ درصد و واردات سوخت ۲۶ درصد کاهش یابد؛ امری که تأثیر مستقیمی بر افزایش قیمتها و تشدید فقر داشته است.
جنبش انصارالله(حوثیها) از سال ۲۰۱۴ میلادی کنترل بخشهای گستردهای از یمن، از جمله شهر صنعاء پایتخت این کشور را در اختیار دارند.
از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ میلادی، نیروهای مسلح یمن بارها به مسیرهای کشتیرانی بینالمللی در دریای سرخ حمله کرده و موشکهایی به سمت اسرائیل شلیک کردهاند که بیشتر آنها رهگیری شدهاند. این حملات، به گفته آنان، در حمایت از مردم فلسطین در نوار غزه انجام شده است.
