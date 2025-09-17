شیخ نعیم قاسم: اسرائیل سقوط خواهد کرد/ شما مجروحان پیشگامانی هستید که پرچم امام مهدی(عج) را به دوش خواهید کشید

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ «نعیم قاسم» دبیرکل حزبالله لبنان در پیامی تصویری به مناسبت اولین سالگرد انفجار پیجرها که توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی در لبنان صورت گرفت، مجروحان این عملیات را «پیشگامان بصیرت» و «ضربان واقعی مسیر مقاومت» خواند و با ستایش از ایستادگیشان، تأکید کرد که تلاشهایشان امروز ارزشمندتر از هر زمان دیگر است.
دبیرکل حزبالله لبنان در ابتدای سخنرانی خود زخمیهای عملیات انفجار پیجرها و سایر مجروحان، آنها را نور راهنمای امنیت مسیر و حیاتبخش استمرار نبرد توصیف کرد
وی با اشاره به سه ویژگی اصلی این مجروحان گفت نخستین ویژگی آنها، «بهبود و تعالی بر جراحات» همانند حضرت ابوالفضل العباس(ع)؛ دوم، «بصیرت و قیام دوباره با امید به آینده» که راه را روشن و بیابهام پیش چشمشان نگاه میدارد؛ و سوم، «استمرار حضور در میدان» برخلاف هدف دشمن صهیونیستی که میخواست توانشان را از کار بیندازد.
دبیرکل حزبالله لبنان خطاب به مجروحان این جنایت رژیم صهیونیستی افزود: دشمن میخواست تواناییهای شما را از بین ببرد و شما را از نبرد خارج کند، اما اکنون شما با قدرت و انرژی بیشتری وارد نبرد شدهاید.
شیخ نعیم قاسم تأکید کرد که این مجروحان حامل «پیام کامل اسلام» و پیروان ولایت و خط امام خمینی(ره) و امام خامنهای و در جستجوی آیندهای روشن در پرچمداری امام مهدی(عج) هستند.
دبیرکل حزبالله گفت: «بدانید اسرائیل سقوط خواهد کرد؛ زیرا مقاومت تا آزادی ادامه خواهد یافت و این پیروزی حتمی است.»
این پیام با سلام و دعا برای همه مجروحان و آرزوی پیروزی مقاومت پایان یافت.
..............................
پایان پیام/
نظر شما