به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «یوآو گالانت» وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی امروز ـ چهارشنبه ـ در سخنانی همزمان با سالروز عملیات تروریستی انفجار پیجرها که به شهادت و مجروح شدن صدها نفر از نیروهای حزب الله منجر شده بود، تصریح کرد: ما عملیات انفجار پیجرها را به عنوان یک فوریت، سریع انجام دادیم زیرا حزب الله در آستانه کشف نقشه های ما بود.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم آزادی همه اسرای اسرائیلی گفت: ما فرصت‌هایی برای رسیدن به توافقی برای پایان دادن به رنج نظامیان ربوده شده داشتیم که مهمترین آنها ژانویه گذشته بود.

وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی افزود این وظیفه دولت است به توافقی دست یابد که همه نظامیان ربوده شده، مرده و زنده را بازگرداند.

هفدهم سپتامبر ۲۰۲۴ یکی از تلخ‌ترین روزها در تاریخ معاصر لبنان رقم خورد؛ روزی که صدها دستگاه پیجر به‌طور همزمان منفجر شد و فاجعه‌ای انسانی به بار آورد.

در این اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی که با انفجار دستگاه‌های ارتباطی دیگری نیز همراه شد، دستکم ۴۰ نفر شهید و حداقل ۲۵۰۰ نفر مجروح شدند؛ بسیاری از آن‌ها بینایی خود را از دست دادند و شمار زیادی زن، کودک و غیرنظامی نیز در میان قربانیان قرار گرفتند.

..............................

پایان پیام/