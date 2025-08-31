پیام تبریک و تسلیت شیخ نعیم قاسم برای رهبر انصارالله: پایان این راه سقوط اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله لبنان با ارسال تلگرافی برای سید عبدالمالک الحوثی، رهبر جنبش انصارالله یمن شهادت جمعی از مقامات سیاسی این کشور در حمله تروریستی و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی را تبریک و تسلیت گفت.

شیخ نعیم قاسم در این پیام خود اظهار داشت: شهادت احمد الرهاوی و تعدادی از وزرای سربلند یمن را که در حین خدمت به مردم و انجام جهاد خود در خدمات شهری برای تسهیل امور و معیشت مردم مبارز و فداکار یمن، توسط دشمن صهیونیستی- آمریکایی ترور شدند، تبریک و تسلیت می‌گوییم.

دبیرکل حزب الله تاکید کرد: این جنایت وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه نخست وزیر و وزرای یمنی، میزان شکست دشمن جنایتکار و روش وحشیانه و جنایتکارانه آن در کشتار بی قاعده انسان‌ها را آشکار می‌کند.

وی افزود: از آنجایی که دشمن قادر به رویارویی مستقیم با نیروهای مسلح و فرماندهان مجاهد در عرصه نظامی نیست، به فجیع‌ترین جنایات علیه رهبران مجاهد و خدمتگزار به مردم متوسل شده است. اما یمن با رهبری، دولت، ملت و نیروهای مسلح خود، همچنان با پرچمی برافراشته و درخشان، در آسمان جهان به عنوان چراغ راه آزادی و حمایت از فلسطین و غزه و مقاومت مقابل اشغالگران و متجاوزان خواهد ماند.

شیخ نعیم قاسم تصریح کرد: این جنایت دشمن صهیونیستی، انگیزه مضاعفی برای پایداری ملت یمن خواهد بود که ما را به فداکاری و تقویت حمایت‌های خود با شهدایی که تقدیم می‌کنند، عادت داده‌اند. عبرت در پایان این راه است؛ جایی که به خواست خداوند، سقوط تحقیرآمیز رژیم صهیونیستی و شکست مفتضحانه استکبار جهانی و همدستان آنها از حاکمان منطقه ما، رقم خواهد خورد.

در پایان این پیام دبیرکل حزب الله برای رهبر انصارالله یمن آمده است: پیروزی برای فلسطین و قدس به دست ملت فلسطین، مقاومت آنها و کل مقاومت منطقه ما و در راس آن یمن شجاع و شریف محقق خواهد شد. از خداوند متعال می‌خواهیم که به خانواده‌های شهدا، مردم یمن و رهبری شجاع این کشور پاداش بزرگی عطا کند.

عصر روز گذشته ریاست جمهوری یمن با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: در اوج نبرد تمام عیار با رژیم اسرائیل، شهادت شماری از رهبران ملی را به مردم و امت اسلام اعلام می کنیم. «احمد غالب الرهوی» نخست وزیر دولت «تغییر و سازندگی» به همراه شماری از وزیران کابینه در حمله پنجشنبه گذشته رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.

بر اساس این بیانیه، رژیم صهیونیستی، نخست وزیر و شماری از وزیران کابینه یمن را که در یک کارگاه عملی در حال ارزیابی فعالیت و عملکرد کابینه بودند، هدف قرار داد. شماری از وزیران هم در تجاوز اخیر رژیم اسرائیل زخمی شدند که جراحات برخی متوسط و برخی خطرناک و تحت مراقبتهای ویژه هستند.

ریاست جمهوری یمن تاکید کرد: به مردم خود و مردم مظلوم فلسطین و تمام امت اسلام و آزادگان جهان اطمینان می دهیم که همچنان به موضع اصیل خود در حمایت و پشتیبانی مردم غزه ادامه خواهیم داد. ما همچنان به تقویت نیروهای مسلح و توانمندی آنها برای مقابله با تمام چالشها و خطرات ادامه خواهیم داد، همانطور که مردم بزرگ یمن هم در تمام میادین و صحنه ها حاضر هستند.

پایان پیام/ ۲۱۸

